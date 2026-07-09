Τέλος σε μια εκκρεμότητα που κρατούσε για περισσότερα από 12 χρόνια δόθηκε σήμερα στον Άγιο Αθανάσιο, με την κατεδάφιση δύο πολυκατοικιών στον συνοικισμό της περιοχής, τα διαμερίσματα των οποίων παρέμεναν για χρόνια εγκαταλελειμμένα.

Οι δύο οικοδομές είχαν χαρακτηριστεί επικίνδυνες και η κατεδάφισή τους κατέστη δυνατή μετά από επίμονες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και του πρώην Δήμου Αγίου Αθανασίου, καθώς και με τις ενέργειες του αντιδημάρχου Αγίου Αθανασίου, Μαρίνου Κυριάκου.

Όπως ανέφερε ο κ. Κυριάκου στο philenews, η διαδικασία υπήρξε ιδιαίτερα χρονοβόρα, αφού χρειάστηκαν περίπου 12 χρόνια διαβουλεύσεων και ενεργειών σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Η διαδικασία δεν ήταν εύκολη, καθώς στα ισόγεια των πολυκατοικιών λειτουργούσαν εμπορικά καταστήματα και ορισμένοι ένοικοι δεν προχωρούσαν στην εκκένωση των χώρων, καθυστερώντας την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών.

Σε ερώτηση κατά πόσο υπάρχουν και άλλες επικίνδυνες οικοδομές στην περιοχή, ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι στον Άγιο Αθανάσιο δεν υπάρχουν πλέον άλλα κτήρια που να χρήζουν κατεδάφισης.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν μετατραπεί σε σημείο συνάθροισης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν και ως καταφύγιο από άστεγα άτομα.