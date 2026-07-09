Τη θέση ότι οι σχεδιασμοί των Βρετανικών Βάσεων για την εγκατάσταση νέων κεραιών οδηγούν στη σταδιακή στρατιωτικοποίηση ολόκληρης της περιοχής του Ακρωτηρίου διατυπώνει ο δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου. Η πανδημοτική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην κοινότητα άναψε το πράσινο φως για κλιμάκωση των αντιδράσεων, με τους κατοίκους να αποφασίζουν τη λήψη νομικών μέτρων και δυναμικών κινητοποιήσεων.

Μιλώντας στο philenews, ο δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου, ανέφερε ότι κατά τη συγκέντρωση παρουσιάστηκε τόσο το ιστορικό της υπόθεσης όσο και οι αλλαγές που έχουν προκύψει στο σχεδιασμό του έργου τους τελευταίους μήνες.

Όπως εξήγησε, εκείνο που αρχικά παρουσιάστηκε ως ένα περιορισμένο έργο αντικατάστασης υφιστάμενων κεραιών εξελίσσεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Δήμος, σε ένα πολύ μεγαλύτερης κλίμακας έργο. «Από τις αρχικές πληροφορίες για αντικατάσταση υφιστάμενων κεραιών, σήμερα μιλάμε για ένα δεκαετές έργο, στο οποίο προβλέπεται η εγκατάσταση 68 νέων κεραιών στην πρώτη φάση και άλλων 68 στη δεύτερη, ενώ υπάρχει και τρίτη φάση για την οποία δεν έχουμε ακόμη πλήρη ενημέρωση», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη φάση περιλαμβάνει επίσης την ανέγερση δύο νέων κτιρίων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς και την κατασκευή τρίτου κτιρίου δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Όπως είπε, αυτό διαφοροποιείται από την αρχική ενημέρωση που είχε δοθεί στις τοπικές αρχές, σύμφωνα με την οποία το υφιστάμενο κτίριο θα κατεδαφιζόταν και ο χώρος θα αποδιδόταν στο κοινό.

«Με αυτά τα δεδομένα αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη λήψη νομικών μέτρων. Έχουμε ενημερώσει την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ζήτησε λίγο χρόνο για να προβεί στις δικές της ενέργειες. Αναμένουμε τις γνωματεύσεις των νομικών μας μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα», δήλωσε, επιβεβαιώνοντας ότι στο τραπέζι βρίσκονται και κινητοποιήσεις των κατοίκων.

«Η περιοχή στρατιωτικοποιείται»

Ο δήμαρχος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για τις επιπτώσεις του έργου, υποστηρίζοντας ότι η επέκταση της ζώνης των εγκαταστάσεων μεταβάλλει ριζικά το χαρακτήρα του Ακρωτηρίου.

«Όταν η ζώνη των κεραιών επεκτείνεται κατά περίπου 450.000 τετραγωνικά μέτρα, μιλάμε πλέον για έναν τεράστιο στρατιωτικό στόχο, ο οποίος μαζί με το αεροδρόμιο περικλείει μια ολόκληρη κοινότητα», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, μια περιοχή που αποτελούσε διαχρονικά περιβαλλοντικό πλούτο της Λεμεσού και προστατεύεται από τη Σύμβαση Ραμσάρ, κινδυνεύει να αλλοιωθεί οριστικά λόγω των εκτεταμένων κατασκευαστικών εργασιών και της σφράγισης του εδάφους για την εγκατάσταση των νέων υποδομών.

Αναφερόμενος στις ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ο κ. Γεωργίου υποστήριξε ότι οι τοπικές αρχές δεν έχουν λάβει τις σχετικές μελέτες που ζήτησαν. «Μας έχουν δοθεί μόνο προφορικές διαβεβαιώσεις ότι οι εκπομπές βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Έχουμε ζητήσει τις μελέτες μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και αναμένουμε να μας παραδοθούν», είπε.

«Αγνοείται η τοπική κοινωνία»

Ερωτηθείς κατά πόσο οι Βρετανικές Βάσεις λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των κατοίκων και της τοπικής αρχής, ο κ. Γεωργίου απάντησε ότι, κατά την εκτίμησή του, ενεργούν σαν να πρόκειται για έδαφος όπου μπορούν να πράττουν ανεξέλεγκτα.

«Δεν θεωρώ ότι όσα εξελίσσονται σήμερα εξυπηρετούν τους σκοπούς για τους οποίους υπογράφηκαν οι Συνθήκες του 1960. Θεωρούν ότι το έδαφος χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς. Το οξύμωρο είναι ότι αυτό που βλέπουμε να εξελίσσεται διαχρονικά είναι η μετατροπή της περιοχής σε βάση από την οποία μπορούν να πραγματοποιούνται επιχειρήσεις προς τη Μέση Ανατολή, να λειτουργεί ως χώρος ανεφοδιασμού και να φιλοξενεί συστήματα κατασκοπείας.

Τόνισε ότι δεν θεωρεί πως οι εξελίξεις αυτές εξυπηρετούν τους σκοπούς για τους οποίους υπογράφηκαν οι Συνθήκες του 1960, επισημαίνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει πλέον να θέσει το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα. Όπως ανέφερε, «επιδιώκεται η στρατιωτικοποίηση ολόκληρης της περιοχής και θύματα αυτής της στρατιωτικοποίησης είναι οι ίδιοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας».