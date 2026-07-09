Πανό που καλούν στη δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζουν εμφανίζονται μαζικά κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Ένα μεγάλο πανό με το σύνθημα «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ» κρατούσαν συμμετέχοντες σε τελετή στην ιερή πόλη Μασχάντ, όπου ο Χαμενεΐ πρόκειται να ταφεί σήμερα, έπειτα από τελετές και πομπές που ξεκίνησαν πριν από έξι ημέρες.

🚨في مدينة مشهد في إيران، تم تعليق لافتة باللغة الإنجليزية تقول:



"سنقتل ترامب"#IranWar‌ pic.twitter.com/FN5c15hYCx July 8, 2026

Άλλο πανό με το ίδιο μήνυμα αναρτήθηκε στη διάρκεια της νύχτας σε κτίριο ξενοδοχείου στη Μασχάντ.

Τη Δευτέρα, πενθούντες στην Τεχεράνη είχαν επίσης εμφανιστεί να κρατούν αντίστοιχο πανό με την ίδια απειλή.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε την Τετάρτη, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ πως αποτελεί τον πρώτο στόχο των Ιρανών. «Δέχομαι απειλές συνεχώς. Είμαι ο νούμερο ένα στη λίστα τους», είπε χαρακτηριστικά.

A massive banner reading “We will kill Trump” was held aloft by mourners during the funeral procession of martyred Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei in Tehran on Monday, as participants vowed retribution for the assassination of their beloved Leader. pic.twitter.com/EX3ujdPTEu July 6, 2026

Προπηλακισμοί σε Πεζεσκιάν και Αραγτσί

Στο μεταξύ, τις μεγάλες διαιρέσεις που υπάρχουν μέσα στο καθεστώς και στην κοινωνία του Ιράν, απέδειξαν γεγονότα που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, όταν πολίτες αποδοκίμασαν, εξύβρισαν και επιτέθηκαν σωματικά στον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και στον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας τους ότι δεν τηρούν αρκετά σκληρή γραμμή. «Είστε προδότες, σας αξίζει ο θάνατος» τους φώναζαν μεταξύ άλλων, κατηγορώντας τους για το μνημόνιο που υπέγραψαν με τις ΗΠΑ.

Δείτε χαρακτηριστικά βίντεο

یک بار دیگر فیلم حمله‌ور شدن اوباش انقلابی به وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران را ببینید،

سنگی که به طرف ایشان پرت شد می‌توانست باعث شهادت ایشان شود،

این دیگر فقط توهین و فحاشی نیست،

یک عملیات تروریستی است.



منتظر شناسایی و برخورد جدی قوه قضائیه با این تروریست‌ها هستیم. pic.twitter.com/HZ7mWLVP2J — مش ممد🥷🏼 (@mhmdhsyn__) July 7, 2026

Autre vidéo d’Araghchi, ministre des Affaires étrangères et chargé des négociations de la République islamique terroriste , pris à partie aujourd’hui par ses propres partisans.



« Mort au traître à la patrie ! » scandent leurs propres décérébrés. 😂😂



Allez, il est temps que… pic.twitter.com/M1YXzfMuh3 — Association Femme Azadi (@femmeazadi) July 7, 2026

Iraqis are playfully hitting the head of Abbas Araghchi and Pezeshkian



U R the one getting lynched by the people.🤣🫵🏼 pic.twitter.com/u9UPz8umeX — Shirley (@ShirleyStarNews) July 9, 2026

protothema.gr