Πανό που καλούν στη δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζουν εμφανίζονται μαζικά κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Ένα μεγάλο πανό με το σύνθημα «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ» κρατούσαν συμμετέχοντες σε τελετή στην ιερή πόλη Μασχάντ, όπου ο Χαμενεΐ πρόκειται να ταφεί σήμερα, έπειτα από τελετές και πομπές που ξεκίνησαν πριν από έξι ημέρες.

Άλλο πανό με το ίδιο μήνυμα αναρτήθηκε στη διάρκεια της νύχτας σε κτίριο ξενοδοχείου στη Μασχάντ.

Τη Δευτέρα, πενθούντες στην Τεχεράνη είχαν επίσης εμφανιστεί να κρατούν αντίστοιχο πανό με την ίδια απειλή.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε την Τετάρτη, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ πως αποτελεί τον πρώτο στόχο των Ιρανών. «Δέχομαι απειλές συνεχώς. Είμαι ο νούμερο ένα στη λίστα τους», είπε χαρακτηριστικά.

Προπηλακισμοί σε Πεζεσκιάν και Αραγτσί

Στο μεταξύ, τις μεγάλες διαιρέσεις που υπάρχουν μέσα στο καθεστώς και στην κοινωνία του Ιράν, απέδειξαν γεγονότα που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, όταν πολίτες αποδοκίμασαν, εξύβρισαν και επιτέθηκαν σωματικά στον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και στον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας τους ότι δεν τηρούν αρκετά σκληρή γραμμή. «Είστε προδότες, σας αξίζει ο θάνατος» τους φώναζαν μεταξύ άλλων, κατηγορώντας τους για το μνημόνιο που υπέγραψαν με τις ΗΠΑ.

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protothema.gr