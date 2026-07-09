Το ψηφιακό ευρώ περνά στο επόμενο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας, μετά την έγκριση της διαπραγματευτικής εντολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις συνομιλίες με το Συμβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026, την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία του νέου μέσου πληρωμών, με 416 ψήφους υπέρ, 169 κατά και 22 αποχές. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για τις διοργανικές συνομιλίες με το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΕ να μειώσει την εξάρτηση των πολιτών από παρόχους πληρωμών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ψηφιακό ευρώ θα αποτελεί μια ασφαλή ηλεκτρονική μορφή χρήματος, η οποία θα εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο διαδικτυακά όσο και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

Στη διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου περιλαμβάνονται εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, με τις συναλλαγές να επαληθεύονται χωρίς αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, παρά μόνο στον απολύτως αναγκαίο βαθμό για τη λειτουργία του συστήματος.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να δέχονται το ψηφιακό ευρώ, με εξαιρέσεις για αυτοαπασχολούμενους, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν αποδέχονται άλλες ψηφιακές πληρωμές.

Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή βασικών υπηρεσιών δωρεάν, όπως το άνοιγμα λογαριασμού, η κατοχή και διαχείριση κεφαλαίων και η πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα μέσο πληρωμής.

Για την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το Κοινοβούλιο ζητά να προβλεφθεί ανώτατο όριο κατοχής ψηφιακών ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο.

Οι τράπεζες και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών από κράτη μέλη της ΕΕ εκτός ευρωζώνης θα μπορούν επίσης να διανέμουν το ψηφιακό ευρώ.

Σημαντικό μέρος της θέσης του Κοινοβουλίου αφορά και τη διατήρηση της πρόσβασης σε μετρητά. Οι χώρες της ζώνης του ευρώ θα υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητά τους, ενώ οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να αρνούνται τη χρήση τους.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν τακτικά τη διαθεσιμότητα των μετρητών, με ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χαμηλό εισόδημα και όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα.

Της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου θα ηγηθεί ο εισηγητής Fernando Navarrete Rojas του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ο πρώτος γύρος συνομιλιών με την Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα.