Τον Βουλευτή Λάρνακας Πρόδρομο Αλαμπρίτη ανακοίνωσε ως νέο αναπληρωτή κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ο Δημοκρατικός Συναγερμός.
ΔΗΣΥ: Νέος αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης
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