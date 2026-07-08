«Δεν επιτρέπω σε κανένα να ρίχνει στον βούρκο τη συνεργασία μου με την Κυβέρνηση», διεμήνυσε η νέα αναπληρώτρια εκπρόσωπου Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Έλενα Κούσιου. Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, επιβεβαίωσε από την πλευρά της τη δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για αγαστή και πολύ καλή συνεργασία της με την Κυβέρνηση από τη θέση της προέδρου του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης.

Πρόσθεσε ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας να προβαίνει σε βολιδοσκοπήσεις προσώπων. «Όταν και εφόσον γίνονται, τότε σίγουρα είναι τιμητικό». Από εκεί και πέρα, δήλωσε ότι η θέση της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι τιμιτική για εκείνη και αυτός θα είναι ο νέος της ρόλος.

Για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η Έλενα Κούσιου κάλεσε τον κόσμο να ακούσει το ηχητικό που «γέννησε» όλα τα δημοσιεύματα. Θεωρεί ότι δεν διατυπώθηκαν σωστά οι δηλώσεις που είχε κάνει σε μέσο ενημέρωσης. «Δεν ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά θα συζητούσα αν δεν διέρρεε στα ΜΜΕ», ξεκαθάρισε. Διαβεβαίωσε επίσης ότι η διαρροή δεν έγινε από εκείνη.

Όσον αφορά τους συνειρμούς που γίνονται για κίνηση από τον ΔΗΣΥ ώστε να προλάβει ενδεχόμενο διορισμού της στο κυβερνητικό σχήμα, η κ. Κούσιου είπε πως δεν αντιλέγει ότι κάποιος θα μπορούσε να το σκεφτεί. Τόνισε όμως ότι το δεδομένο είναι ένα, και αυτό αφορά το γεγονός ότι πλέον είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Δείτε την παρέμβαση της