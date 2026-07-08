Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος διέψευσε, από τη μία, προτάσεις στην Έλενα Κούσιου, τον Νίκο Τορναρίτη και τον Πόλυ Κουρουσίδη για υπουργοποίηση, αποκάλυψε ωστόσο διερεύνηση ενδεχομένου για διορισμό της πρώτης σε άλλη θέση στο κυβερνητικό σχήμα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Προεδρικό Μέγαρο μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν έγινε πρόταση στην κ. Κούσιου για υπουργοποίηση.

Επιβεβαίωσε, πάντως, ότι υπήρξε επαφή με την κ. Κούσιου, αλλά σε διαφορετική βάση. Όπως είπε, έγινε βολιδοσκόπηση με σκοπό την επανέναρξη της στενής συνεργασίας που υπήρχε στο παρελθόν, χωρίς όμως αυτή να αφορά υπουργικό θώκο.

Διευκρίνισε παράλληλα ότι η πρόταση δεν αφορούσε ούτε την επιστροφή της στην προεδρία του ΚΟΑΓ. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη θέση έχει ήδη προκηρυχθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η βολιδοσκόπηση αφορούσε άλλο πόστο, ωστόσο ο κ. Λετυμπιώτης επισήμανε ότι η ίδια η κ. Κούσιου δεν επιθυμούσε να δημοσιοποιηθεί για ποιο επρόκειτο.

Όσον αφορά τον Νίκο Τορναρίτη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ότι έχει ο ίδιος απορρίψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Την ίδια ώρα σε σχέση με τον Πόλυ Κουρουσίδη, επίσης διέψευσε οποιαδήποτε κρούση εκ μέρους της Κυβέρνησης προς το πρόσωπο του.