Στα €11,2 δισ. διαμορφώθηκε το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση στον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας μείωση 1,97% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων υπό την εποπτεία της ΕΚΚ ανήλθαν σε 312, έναντι 321 την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού διαμορφώθηκε στα €10,1 δισ..

Η εικόνα του τομέα

Από τις 312 οντότητες:

217 ήταν Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ.

30 ήταν Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ.

65 ήταν Εξωτερικοί Διαχειριστές.

Οι Εταιρείες Διαχείρισης περιλάμβαναν 45 ΔΟΕΕ, 45 ΔΟΕΕ κάτω των ορίων, 2 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 3 εταιρείες με διπλή άδεια.

Το 62,4% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση προερχόταν από ΔΟΕΕ, ενώ 17,1% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ. Ποσοστό 11,2% αφορούσε Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, 8,7% ΔΟΕΕ κάτω των ορίων και 0,6% εποπτευόμενους ΟΣΕ υπό μη κυπριακές εταιρείες διαχείρισης.

Πού επενδύθηκαν τα κεφάλαια

Στους ΟΣΕΚΑ, το 85,2% του ενεργητικού επενδύθηκε σε κινητές αξίες, το 12% σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ και το 2,6% σε τραπεζικές καταθέσεις.

Στους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, το 32,8% του ενεργητικού αφορούσε επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ το 20,4% σε ακίνητα. Ποσοστό 10,9% επενδύθηκε σε μερίδια ΟΣΕ, 9,7% σε αντισταθμιστικά κεφάλαια και 26,2% στην κατηγορία «Άλλο».

Στις επενδύσεις ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου, το 37,3% αφορούσε κεφάλαιο πολλαπλών στρατηγικών, το 33,2% κεφάλαιο ανάπτυξης, το 17,7% κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών και το 0,7% κεφάλαιο ενδιάμεσης χρηματοδότησης.

Στην κατηγορία «Άλλο», το 36,1% επενδύθηκε σε μετοχικό κεφάλαιο, το 13,6% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και το 7,1% σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών.

Οι επενδύσεις στην Κύπρο

Το 72,2% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση κατέχεται από 209 κυπριακούς ΟΣΕ, εκ των οποίων 11 ΟΣΕΚΑ, 51 ΟΕΕ, 40 ΟΕΕΠΑΠ και 107 ΚΟΕΕ.

Από τους 233 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 170 επενδύουν στην Κύπρο, μερικώς ή ολικώς. Το ποσό των επενδύσεων αυτών ανέρχεται σε €2,9 δισ., που αντιστοιχεί στο 26% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση.

Από τις επενδύσεις στην Κύπρο, το 70,3% αφορά ιδιωτικό μετοχικό κεφάλαιο και το 12,7% ακίνητα.

Οι επενδυτές και οι βασικοί τομείς

Στους ΟΣΕΚΑ, η συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών είναι ιδιώτες, σε ποσοστό 99%, με τον συνολικό αριθμό τους να ανέρχεται σε 8.714.

Στους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, από σύνολο 3.775 επενδυτών, το 64,2% ήταν επαρκώς ενημερωμένοι επενδυτές, το 26,7% επαγγελματίες και το 9,1% ιδιώτες.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς διαμορφώθηκαν ως εξής: