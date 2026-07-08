Την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση ζητά η ΣΕΚ, με αφορμή τις υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται στην Κύπρο κατά τη θερινή περίοδο.

Η συντεχνία προειδοποιεί ότι η εργασία σε συνθήκες έντονης ζέστης δεν αποτελεί απλώς μια δύσκολη καθημερινότητα για όσους απασχολούνται σε εξωτερικούς ή επιβαρυμένους χώρους, αλλά πραγματικό επαγγελματικό κίνδυνο, που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι είναι εργαζόμενοι σε εργοτάξια, γεωργικές εργασίες, λιμάνια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και άλλους χώρους όπου επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά όταν συνυπάρχουν έντονη σωματική προσπάθεια, αυξημένη υγρασία και παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.

Οι κίνδυνοι για τους εργαζομένους

Η ΣΕΚ σημειώνει ότι η αδυναμία του οργανισμού να ρυθμίσει αποτελεσματικά τη θερμοκρασία του μπορεί να προκαλέσει:

εξάντληση,

κράμπες,

ζάλη,

λιποθυμία,

θερμοπληξία.

Οι καταστάσεις αυτές, όπως επισημαίνει, μπορούν να αποβούν επικίνδυνες για τη ζωή των εργαζομένων, εάν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα πρόληψης.

Ευθύνη των εργοδοτών τα μέτρα προστασίας

Η ΣΕΚ υπογραμμίζει ότι η προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των εργοδοτών, οι οποίοι οφείλουν να αξιολογούν τους κινδύνους και να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνει την ανάγκη για:

προσαρμογή των ωραρίων εργασίας στις πιο δροσερές ώρες της ημέρας,

συχνά διαλείμματα,

πρόσβαση σε δροσερό πόσιμο νερό,

χώρους σκίασης και ανάπαυσης,

παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας στους χώρους εργασίας.

Η συντεχνία καλεί τους εργοδότες να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και τις πρόνοιες του Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση.

Τονίζει, παράλληλα, ότι η συμμόρφωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τυπική υποχρέωση, αλλά ως ουσιαστικό μέτρο προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Έκκληση και προς τους εργαζομένους

Η ΣΕΚ καλεί και τους εργαζομένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα συμπτώματα θερμικής καταπόνησης.

Όπως αναφέρει, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τους προϊσταμένους τους εάν αισθανθούν αδυναμία, ζάλη, έντονη δίψα, πονοκέφαλο ή ασυνήθιστη κόπωση.

Η συντεχνία υπογραμμίζει ότι, ιδιαίτερα στην Κύπρο, όπου οι καλοκαιρινές συνθήκες χαρακτηρίζονται από έντονη ζέστη και μεγάλη ηλιοφάνεια, η πρόληψη πρέπει να είναι οργανωμένη και όχι πρόχειρη.

Καταληκτικά, η ΣΕΚ αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων στους χώρους εργασίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι «κανένας μισθός, κανένα χρονοδιάγραμμα και καμία παραγωγική ανάγκη δεν μπορεί να τίθεται πάνω από την ανθρώπινη ζωή».