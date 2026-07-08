Την ανάγκη θεσμοθέτησης των Αθλητικών Σχολείων τόνισε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, η οποία εξέτασε αυτεπάγγελτα τη λειτουργία των Αθλητικών Σχολείων, τις διαδικασίες εισδοχής των μαθητών, τα κριτήρια επιλογής και την επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι «γινόμαστε δέκτες παραπόνων» από γονείς υποψηφίων για εισδοχή στα Αθλητικά Σχολεία», ενώ έκανε λόγο για στέγαση Αθλητικών Σχολείων σε «γήπεδα-χωράφια» στην Επαρχία Πάφου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, είπε ότι «έπρεπε να είχαμε κάνει νόμο χθες για να διαμορφώσουμε το Αθλητικό Σχολείο». Την ίδια ώρα, ρώτησε αν υπάρχει επάρκεια στις υπηρεσίες που παρέχει το Αθλητικό Σχολείο.

Αναφερόμενος στα παράπονα γονέων για τη μη εισδοχή των παιδιών τους στα αθλητικά σχολεία, ο Κώστας Σολωμού, εκ μέρους του ΚΟΑ, σημείωσε ότι «όπου υπάρχει χρονόμετρο, δεν μπορεί να υπάρξει αδικία», προσθέτοντας ότι «θέματα μπορεί να υπάρξουν μόνο στις πολεμικές τέχνες».

Από την πλευρά του ο Λοΐζος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα λαμβάνει παράπονα από γονείς για το Αθλητικό Σχολείο. Παράλληλα, σημείωσε ότι «δεν γίνεται η Λάρνακα να μην μπορεί να συμπληρώσει τμήμα» για το Αθλητικό Σχολείο, τονίζοντας ότι για τη σωστή λειτουργία του Αθλητικού Σχολείου πρέπει να υπάρχουν και οι σωστές εγκαταστάσεις.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, είπε ότι το Αθλητικό Σχολείο είναι ένας επιτυχημένος θεσμός, ο οποίος χρειάζεται επικαιροποίηση. Πρέπει να τεθούν επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια που να διασφαλίζουν την αξιοκρατία, την ίση μεταχείριση όλων των αθλημάτων, τις επιδόσεις των μαθητών και την πλήρη διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, τόνισε ότι χρειάζεται η θεσμοθέτηση του Αθλητικού Σχολείου.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας, Γιώργος Κουτσίδης, τόνισε ότι τα κριτήρια για την εισδοχή στα Αθλητικά Σχολεία είναι ξεκάθαρα, έχουν τεθεί σε συνεννόηση με τις αθλητικές ομοσπονδίες και είναι γνωστά στους γονείς και τους μαθητές από τον Ιανουάριο.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο Χρύσανθος Σαββίδης, αναφέρθηκε στην έλλειψη σωστών αθλητικών υποδομών, σημειώνοντας ότι τα αθλητικά σχολεία στην Επαρχία Πάφου «φιλοξενούνται σε γήπεδα-χωράφια».

Παράλληλα, εξήγησε ότι ελλείψει θεσμοθέτησης του Αθλητικού Σχολείου, οι Βουλευτές γίνονται δέκτες παραπόνων από γονείς παιδιών που είναι υποψήφια για εισδοχή στα Αθλητικά Σχολεία.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Κουνούνης, ζήτησε άμεση θεσμοθέτηση και αναβάθμιση των Αθλητικών Σχολείων, βελτίωση των κριτηρίων εισδοχής και μοριοδότησης, δίκαιη αξιολόγηση των αθλητικών διακρίσεων, ξεκάθαρες διαδικασίες επανεξέτασης των ενστάσεων και ουσιαστική στήριξη των μαθητών-αθλητών, καθώς και την άμεση κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

«Οι μαθητές-αθλητές αξίζουν διαφάνεια, αξιοκρατία και ένα σύγχρονο και δίκαιο πλαίσιο», κατέληξε.

ΚΥΠΕ