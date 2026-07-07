Σε νέα φάση περνά η αντίδραση του Δήμου Κουρίου στους σχεδιασμούς των βρετανικών Βάσεων για την εγκατάσταση νέων κεραιών στο Ακρωτήρι, καθώς η δημοτική Αρχή καλεί τους κατοίκους σε πανδημοτική συγκέντρωση αύριο Τετάρτη, με στόχο την ενημέρωση και τη λήψη αποφάσεων για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Ακρωτηρίου, με τον δήμο να χαρακτηρίζει το ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή και να απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή των δημοτών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα εικοσιτετράωρα μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του δημάρχου Κουρίου, Παντελή Γεωργίου, κατά τη συνάντηση των δημάρχων και του ΕΒΕ Λεμεσού με τους βουλευτές της επαρχίας, όπου έθεσε το θέμα των βρετανικών Βάσεων ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο δήμος.

Ο κ. Γεωργίου χαρακτήρισε το ζήτημα «ιδιαίτερα κρίσιμο και ευαίσθητο», σημειώνοντας ότι επηρεάζει όχι μόνο τον Δήμο Κουρίου αλλά και ευρύτερα την επαρχία Λεμεσού. Όπως ανέφερε, περίπου 110 από τα 115 τετραγωνικά χιλιόμετρα της περιοχής των βρετανικών Βάσεων βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο Δήμος Κουρίου προχωρεί σε νομικές ενέργειες σε σχέση με τους σχεδιασμούς των Βάσεων για επέκταση του δικτύου κεραιών, καλώντας το κράτος να στηρίξει τις προσπάθειες της τοπικής αρχής. «Θεωρούμε ότι πρέπει να σταθεί δίπλα μας το κεντρικό κράτος. Αν δεν το κάνει, εμείς θα προχωρήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην πτώση του drone τον περασμένο Μάρτιο, ο δήμαρχος υποστήριξε ότι το περιστατικό ανέδειξε, κατά την άποψή του, αδυναμίες στη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών στην περιοχή των Βρετανικών Βάσεων.