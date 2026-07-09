Συναγερμός σήμανε στη Λεμεσό μετά από επεισόδιο κατά το οποίο αστυνομικός της Ομάδας Ζ έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας τα ελαστικά οχήματος, ο οδηγός του οποίου επιχείρησε να τον χτυπήσει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα εντοπίστηκε να κινείται σε δρόμο της περιοχής Ομονοίας, χωρίς πινακίδες εγγραφής. Μέλος της Ομάδας Ζ έδωσε σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο αυτός δεν συμμορφώθηκε και ακολούθησε καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο οδηγός εισήλθε σε αδιέξοδο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έθεσε το όχημα σε κίνηση με την όπισθεν, κατευθύνοντάς το προς το μέρος του αστυνομικού, με αποτέλεσμα να κτυπήσει στη μοτοσικλέτα του μέλους της Δύναμης.

Ο αστυνομικός αντέδρασε κάνοντας χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και πυροβόλησε τα ελαστικά του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να ακινητοποιηθεί. Ο οδηγός, ωστόσο, πρόλαβε να εξέλθει από το όχημα και να διαφύγει πεζός. Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψής του.

Ο αστυνομικός της Ομάδας Ζ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας για τις συνθήκες του περιστατικού συνεχίζονται.