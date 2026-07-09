Ο υποψήφιος για Όσκαρ Βρετανός ηθοποιός Κλάιβ Όουεν βρίσκεται στην Κύπρο για τα γυρίσματα της νέας ταινίας δράσης «Scorpion», μιας διεθνούς παραγωγής της Copper Island, η οποία πραγματοποιείται με έναν από τους υψηλότερους ημερήσιους προϋπολογισμούς που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα για κινηματογραφική παραγωγή στο νησί.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 6 Ιουλίου στην Κύπρο και θα ολοκληρωθούν στα τέλη του μήνα στη Βουλγαρία. Σύμφωνα με την παραγωγή, η ταινία αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια προσέλκυσης μεγάλων διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών στην Κύπρο, αξιοποιώντας τόσο τις τοποθεσίες όσο και τα τοπικά κινηματογραφικά συνεργεία.

Πλάι στον Κλάιβ Όουεν (Clive Owen) πρωταγωνιστούν οι Alex Pettyfer («Magic Mike», «The Butler», «The Ministry of Ungentlemanly Warfare») και Reda Elazouar («Sex Education», «The Family Plan»), ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ronan Summers, Jake Ryan, Mark Rhino Smith, Joey Ansah, Alex Cooke και Luke Bouchier.

Το σενάριο υπογράφουν οι Ρίτσαρντ Χιουζ και Μπένετ Φίσερ, ενώ την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Ματ Μέρφι, Ντέιβιντ Μάνσφιλντ και Λουκ Μπουσιέρ για λογαριασμό της Copper Island. Τις διεθνείς πωλήσεις της ταινίας έχει αναλάβει η WestEnd Films, η οποία θα παρουσιάσει για πρώτη φορά υλικό της παραγωγής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Θρίλερ επιβίωσης

Στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της ταινίας «Scorpion» στην Κύπρο.

Η υπόθεση του «Scorpion» ακολουθεί τον Τζέισον, έναν νεαρό αστυνομικό που συμμετέχει στην πρώτη του αποστολή με επίλεκτη μονάδα ειδικών επιχειρήσεων, αποτελούμενη από βετεράνους του πολέμου στο Αφγανιστάν. Μια επιχείρηση σε απομονωμένη αγροικία εξελίσσεται σε παγίδα όταν οι άνδρες της ομάδας εγκλωβίζονται χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο.

Μια άγνωστη φωνή τούς ανακοινώνει ότι κάθε τριάντα λεπτά ένας από αυτούς θα πεθαίνει, εκτός αν κάποιος αποκαλύψει τι πραγματικά συνέβη σε μια μυστική στρατιωτική επιχείρηση χρόνια νωρίτερα. Καθώς ο χρόνος κυλά, οι ισορροπίες διαλύονται, η καχυποψία κυριαρχεί και οι πρώην συμπολεμιστές στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου.

Η Copper Island και η Κύπρος

Η παραγωγή υπογραμμίζει ότι η πραγματοποίηση των γυρισμάτων στην Κύπρο έγινε σε συνεργασία με την Cyprus Film Commission, ενώ ο ιδρυτής της Copper Island Ματ Μέρφι ευχαρίστησε τόσο την Επιτροπή όσο και το κυπριακό κινηματογραφικό συνεργείο για τη συμβολή τους στην υλοποίηση της παραγωγής.

Από την πλευρά του, ο Κλάιβ Όουεν χαρακτήρισε θετική την εμπειρία των γυρισμάτων στο νησί, σημειώνοντας ότι το τοπικό κινηματογραφικό συνεργείο επέδειξε υψηλό επαγγελματισμό και ότι η Κύπρος προσφέρει μεγάλη ποικιλία φυσικών τοποθεσιών για κινηματογραφικές παραγωγές και εκφράζοντας την ελπίδα να επιστρέψει για μελλοντικά γυρίσματα.

Η Copper Island, με έδρα τη Λεμεσό και διεθνή δραστηριότητα στην ανάπτυξη, παραγωγή και μεταπαραγωγή ταινιών, συμμετέχει τα τελευταία χρόνια σε σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ταινίες «The Leader», που έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Tribeca, «Dead Man’s Wire» του Γκας Βαν Σαντ, «Eden» του Ρον Χάουαρντ, ενώ στηρίζει και κυπριακές παραγωγές όπως το «Apart» της Στελάνας Κληρή η οποία βρίσκεται στο στάδιο αναζήτησης διεθνούς διανομής και το «The Well» του Μάριου Πιπερίδη, που ολοκληρώνει τη μεταπαραγωγή της στις εγκαταστάσεις της Copper Island στη Λεμεσό.

Παράλληλα, ο ιδρυτής της Copper Island, Μαρ Μέρφι, συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός στην επερχόμενη ταινία «Anxious People», με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί.