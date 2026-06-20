Άκρως ανησυχητικά στοιχεία για τα επικίνδυνα κτήρια κυρίως στην πόλη, αλλά και την επαρχία Λάρνακας έφερε στο φως η ολοκλήρωση της χαρτογράφησης από τον τοπικό Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑΛ). Αυτό προκύπτει όχι μόνο από τον αριθμό των δυνητικά επικίνδυνων οικοδομών, αλλά κι από το γεγονός πως σε αυτές περιλαμβάνονται πολλές πολυκατοικίες με εκατοντάδες ενοίκους. Ένοικοι που διατρέχουν κίνδυνο διαμένοντας σ’ αυτά τα κτήρια, τα οποία εάν κριθεί πως πρέπει να εκκενωθούν, τότε θα δημιουργηθεί μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, κυρίως στην πόλη της Λάρνακας, λόγω του ότι τα ενοίκια είναι στα ύψη και η διαθεσιμότητα χαμηλή.

Ο «Φ» εξασφάλισε τα στοιχεία της χαρτογράφησης από τον ΕΟΑΛ, ο οποίος το επόμενο διάστημα θα λάβει αποφάσεις για τα κατοικημένα κτήρια, στη βάση του βαθμού επικινδυνότητάς τους. Η χαρτογράφηση κατέδειξε πως στην επαρχία Λάρνακας υπάρχουν 1.050 επικίνδυνες οικοδομές. Σημειώνεται πως ο αριθμός τους είναι σχεδόν διπλάσιος από αυτές που περιήλθαν στις αρμοδιότητες του ΕΟΑΛ την 1η Απριλίου 2025 (σ.σ. 563 οικοδομές), όταν παραδόθηκαν σχετικά στοιχεία από τις τοπικές Αρχές.

Από αυτές τις 1.050 οικοδομές. οι 471 είναι στον Δήμο Λάρνακας, οι 117 στον Δήμο Λευκάρων, οι 65 στον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού, οι 39 στον Δήμο Αραδίππου, οι 12 στον Δήμο Αθηένου και άλλες 346 στα συμπλέγματα κοινοτήτων. Τα περισσότερα από αυτά τα κτήρια είναι ακατοίκητα και αναμένεται να σφραγιστούν, ενώ οι ιδιοκτήτες τους θα κληθούν να λάβουν μέτρα.

Αν και ο αριθμός των δυνητικά επικίνδυνων οικοδομών είναι τεράστιος, αυτό που έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τον ΕΟΑΛ είναι τα αποτελέσματα των πρώτων 180 οπτικών ελέγχων που διεκπεραιώθηκαν από ιδιώτες, στους οποίους δόθηκαν πρόσφατα άλλες 110 περιπτώσεις. Από αυτές τις 180 περιπτώσεις οι 94 αφορούν σε επικίνδυνες οικοδομές κατηγορίας Γ, που κινδυνεύουν με κατάρρευση εάν δεν ληφθούν μέτρα. Άλλες 36 τοποθετήθηκαν στην Κατηγορία Β, αφού έχουν εκτεταμένες φθορές, ενώ 30 βρίσκονται στην Κατηγορία Α, λόγω μικρότερων ζημιών. Σε μόλις 20 κτήρια, δεν εντοπίστηκαν θέματα επειδή ανακαινίστηκαν.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι πως στην κατηγορία Γ βρίσκονται και 31 κατοικημένα κτήρια, τα 27 εκ των οποίων είναι πολυκατοικίες (26 στην πόλη της Λάρνακας και 1 στην Πύλα), ενώ 4 είναι ισόγειες κατοικίες (3 στη Λάρνακα και 1 στην Τερσεφάνου). Σε αυτά περιλαμβάνεται η πολυκατοικία «Φιλάντα», που απασχόλησε πρόσφατα λόγω της επιχείρησης της ΥΑΜ, που είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν από μπαλκόνια τρεις αλλοδαποί για ν’ αποφύγουν τη σύλληψη, ο ένας εκ των οποίων βρήκε τραγικό θάνατο. Η εν λόγω πολυκατοικία, που αναφέρθηκε από τότε πως βρίσκεται στο μικροσκόπιο του ΕΟΑΛ λόγω της άθλιας κατάστασής της, βρίσκεται κοντά στο λιμάνι και διαθέτει 79 διαμερίσματα και 10 καταστήματα. 64 διαμερίσματα και 12 καταστήματα διαθέτει δεύτερη επικίνδυνη πολυκατοικία στο κέντρο της Λάρνακας. Συνολικά, όπως μας αναφέρθηκε, σε αυτές τις 27 πολυκατοικίες υπάρχουν 300 κατοικημένα διαμερίσματα. Οι περισσότερες βρίσκονται στο κέντρο της Λάρνακας και στις περιοχές Σωτήρος και Χρυσοπολίτισσας. «Εμείς, πλέον, έχοντας τη χαρτογράφηση ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε συγκεκριμένο πλάνο. Στις επόμενες 15 μέρες θα ολοκληρώσουμε τις ενέργειες για τις 31 περιπτώσεις των κατοικημένων κτηρίων. Τις υπόλοιπες 63 ακατοίκητες οικοδομές της Κατηγορίας Γ θα τις σφραγίσουμε. Για τα 1.050 κτήρια σε ολόκληρη την επαρχία, πρέπει να πούμε πως τα περισσότερα δεν κατοικούνται και θα μπουν σημάνσεις», ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος απηύθυνε για άλλη μια φορά έκκληση στους ιδιοκτήτες οικοδομών. «Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει ν’ αντιληφθούν ότι όταν έχεις μια περιουσία, κουβαλά μαζί και μια μεγάλη ευθύνη. Πρέπει να συντηρούν τα υποστατικά τους και να φροντίζουν να κάνουν τις εργασίες που πρέπει. Σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν σε δύσκολη θέση, επειδή εάν παρέμβει ο ΕΟΑΛ με διάταγμα κινδυνεύουν με διοικητικά πρόστιμα, τα οποία εμείς έχουμε πρόθεση να επιβάλουμε».

Τι έκανε μέχρι τώρα ο ΕΟΑ Λάρνακας

Από τα τέλη Μαΐου μέχρι και σήμερα ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας έχει εκκενώσει την πολυκατοικία «Madona Court» στη Φανερωμένη, έκλεισε το «club D’ LUX» στην περιοχή του λιμανιού, ενώ έδωσε προειδοποίηση για άρση της επικινδυνότητας στην πολυκατοικία «Adelphi Court» στη Χρυσοπολίτισσα. Παράλληλα, έχει περιφράξει αριθμό επικίνδυνων ακατοίκητων κτηρίων στην πόλη και την επαρχία, ενώ προέβη σε ενέργειες ώστε να κατεδαφιστούν 2 οικοδομές σε Λάρνακα και Τερσεφάνου. Άλλα δύο επικίνδυνα κτήρια αναμένεται να κατεδαφιστούν στη Λάρνακα τις επόμενες ημέρες. «Μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, πολλοί ιδιοκτήτες επικοινωνούν με τον ΕΟΑΛ και αναφέρουν πως θα λάβουν μέτρα σε οικοδομές, επειδή υπάρχει φόβος ότι θα γίνει ανάκτησή τους από τον Οργανισμό», σημείωσε ο κ. Χατζηχαραλάμπους.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ έκρουσε καμπανάκι κινδύνου και για το κοινωνικό πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στην περίπτωση που αποφασιστούν κι άλλες εκκενώσεις. «Από την πρώτη στιγμή ενημερώσαμε τον δήμο, το υπουργείο Εσωτερικών και το υφυπουργείο Πρόνοιας. Ο δήμος μας βοήθησε πολύ με τους κοινωνικούς λειτουργούς στο “Madona Court” και έγινε, χωρίς προβλήματα, η εκκένωση. Επίσης, ο υπουργός Εσωτερικών μας παραχώρησε, μέσω Πολιτικής Άμυνας, 30 δωμάτια σε ξενοδοχεία για μικρό χρονικό διάστημα. Το υφυπουργείο Πρόνοιας, όμως, δεν έχει πρόθεση να κάνει οτιδήποτε, όπως μας ανέφερε σε σύσκεψη λειτουργός του. Ούτε εμάς είναι αρμοδιότητά μας, αλλά είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όταν λέει το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας πως δεν είναι δουλειά του, τότε ποιου δουλειά είναι;», διερωτήθηκε ο κ. Χατζηχαραλάμπους.

Μεγάλο εμπόδιο η υφιστάμενη νομοθεσία

Ο ΕΟΑ Λάρνακας –και είναι κάτι που πρέπει να του πιστωθεί– στην ουσία ανέλαβε να κάνει σε λίγους μήνες, όσα δεν έκαναν για δεκαετίες οι τοπικές Αρχές. Ωστόσο, όπως και οι άλλοι Οργανισμοί, πρέπει να εφαρμόσει μια νομοθεσία, που σύμφωνα με τον κ. Χατζηχαραλάμπους, δεν παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία. «Με την υφιστάμενη νομοθεσία παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις μέχρι να εφαρμόσουμε τα απαραίτητα μέτρα, αλλά και στο να μπορούμε να επιβάλουμε αμέσως αυτό που πρέπει, ώστε ν’ ανταποκριθούν και οι ιδιοκτήτες. Για να επιβάλουμε, για παράδειγμα, διοικητικό πρόστιμο πρέπει προηγουμένως να εξασφαλιστεί διάταγμα από το Δικαστήριο», τόνισε, σημειώνοντας πως υπάρχουν περιπτώσεις σε άλλες πόλεις, όπου δικαστήρια δεν ενέκριναν διατάγματα εκκένωσης. «Ενώ, δηλαδή, τα κτήρια είναι επικίνδυνα, παραμένουν μέσα οι ένοικοι και η νομοθεσία αναφέρει πως έχουμε κι ευθύνη ως Οργανισμοί», σημείωσε, προσθέτοντας πως ετοιμάζεται νομοσχέδιο, το οποίο θα τεθεί ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών.

Σοβαρό θέμα, όπως είπε, προκύπτει και από τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που χρειάζονται για τον χειρισμό των επικίνδυνων κτηρίων. «Εμείς, για να μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε τα ετοιμόρροπα απορροφήσαμε σχεδόν όλους τους πόρους της Υπηρεσίας Αδειοδότησης. Για ενάμιση μήνα δεν εκδίδαμε άδειες με απόφαση του Δ.Σ. Για το οικονομικό ευελπιστούμε πως θα χρησιμοποιήσουμε μέρος από τα €2 εκατ. που θα διαθέσει γι’ αυτόν τον σκοπό το ΥΠΕΣ, αλλά δεν επαρκεί αυτό το ποσό. Μόνο οι οπτικοί έλεγχοι μπορεί να μας κοστίσουν γύρω στις €300.000», είπε, διευκρινίζοντας πως πρόσφατα επανήλθε η έκδοση αδειών.