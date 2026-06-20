Το Μουντιάλ, η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, βρίσκεται ήδη στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Οι εκπλήξεις αρκετές μέχρι τώρα, προμηνύουν μια δύσκολη πορεία σχεδόν για όλες τις ομάδες. Αυτό τον έντονο ανταγωνισμό, ο οποίος διαφάνηκε από τους πρώτους αγώνες, φαίνεται να τον ενστερνίζονται και οι Κύπριοι φίλαθλοι όπως κατεγράφη στη δημοσκόπηση του philenews και του Goal, την οποία διενήργησε η εταιρεία Prime Market Research and Consulting Ltd.

Άκρως ενδεικτική αυτής της αίσθησης των ποδοσφαιρόφιλων είναι το γεγονός ότι στην ερώτηση ποια ομάδα θα κατακτήσει το Μουντιάλ, δεν εμφανίζεται ένα ακλόνητο φαβορί στις επιλογές τους. Ούτε καν ένα τρανταχτό φαβορί. Αντιθέτως, τουλάχιστον τέσσερις ομάδες εμφανίζονται περίπου με τις ίδιες πιθανότητες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Φιλε-poll στο οποίο συμμετείχαν 1300 αναγνώστες είναι τα ακόλουθα:

Τέσσερα φαβορί με περίπου ίδιες πιθανότητες

Στη βασική ερώτηση «Ποια ομάδα θα κατακτήσει το Μουντιάλ;», οι αναγνώστες έδωσαν τέσσερις ομάδες ως φαβορί με παρόμοιες πιθανότητες επιτυχίας. Πρώτη η Ισπανία με 19%, δεύτερη η Γαλλία με 17%, τρίτη η Πορτογαλία με 15% και τέταρτη η Βραζιλία με 14%.

Με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν η Αργεντινή με 9%, η Ολλανδία με 7%, η Αγγλία με 6%, η Γερμανία με 6% και το Μεξικό με 2%.

Ποιες ομάδες θα είναι φιναλίστ

Περίπου η ίδια εικόνα επικρατεί και για τις δύο ομάδες που θα βρεθούν στον τελικό. Εδώ μεγάλο φαβορί εμφανίζεται η Ισπανία με ποσοστό 42%, με δεύτερη τη Γαλλία με 33%. Ακολουθούν Πορτογαλία με 24%, Αργεντινή με 21%, Βραζιλία με 20% και Αγγλία, Γερμανία και Ολλανδία με μικρότερα ποσοστά.

Οι πρώτοι σε κάθε όμιλο

Σε αντίθεση με την υπόθεση κατάκτησης του βαρύτιμου τροπαίου, η εικόνα για τους 12 ομίλους είναι πολύ διαφορετική. Εδώ οι αναγνώστες μας βλέπουν καραμπινάτα φαβορί.

Συγκεκριμένα: Το Μεξικό με 72% στον πρώτο όμιλο, την Ελβετία με 67% στο δεύτερο όμιλο, την Βραζιλία με 88% στον τρίτο, την Γερμανία με 94% στον πέμπτο όμιλο, την Ολλανδία με 80% στον έκτο, το Βέλγιο με 89% στον έβδομο, την Ισπανία με 93% στον όγδοο, την Γαλλία με 89% στον ένατο, την Αργεντινή με 92% στο δέκατο, την Πορτογαλία με 88% στον ενδέκατο και την Αγγλία με 75% στο δωδέκατο.

Ο μοναδικός όμιλος στον οποίο δεν βλέπουν ισχυρό φαβορί είναι ο τέταρτος, στον οποίο δίδουν προβάδισμα στις ΗΠΑ με 39% και ακολουθούν η Τουρκία με 30%, η Παραγουάη με 22% και η Αυστραλία με 5%.

Δύο μεγάλα φαβορί για πρώτος σκόρερ

Ισχυρά φαβορί βλέπουν οι αναγνώστες μας και στην ερώτηση για τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Τον Χάρι Κέιν της Αγγλίας με 23% και τον Κίλιαν Εμπαπέ της Γαλλίας με 21%.

Ακολουθούν: Λ. Γιαμάλ (Ισπανία) με 10%, Ε. Χάαλαντ (Νορβηγία) με 7%, Λ. Μέσι (Αργεντινή) με 6%, Κ. Ρονάλντο (Πορτογαλία) με 5%, Ο. Ντεμπελέ (Γαλλία) με 5%, Βινίσιους (Βραζιλία) με 5%, Μ. Ολίσε (Γαλλία) με 3%, Φ. Τόρες (Ισπανία) με 3%, Ραφίνια (Βραζιλία) με 3%.

Ομάδα έκπληξη

Τέλος, στην ερώτηση ποια ομάδα θεωρούν ότι θα είναι η έκπληξη της διοργάνωσης, οι 1.300 συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση, πρόκριναν το Μεξικό (12%) και το Μαρόκο (11%). Ψήφισαν ακόμη τις ακόλουθες ομάδες: Ιαπωνία 7%, Νορβηγία 6%, ΗΠΑ 6%, Ολλανδία 6%, Τουρκία 4%, Ν. Κορέα 3%, Καναδάς 3% και Ελβετία 3%.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μέγεθος δείγματος: 1.300 επιτυχημένες συνεντεύξεις

Κάλυψη: Παγκύπρια

Δειγματοληψία: Τυχαία με κλειδί επιλογής

Μεθοδολογία συλλογής πληροφοριών: CAWI (Computer Aided Web Interviews)

Συμμετέχοντες: Επισκέπτες ιστοσελίδας philenews

Περίοδος συλλογής δεδομένων: 08/06/2026 – 14/06/2026

Στατιστικό Σφάλμα: +/-2,7% (διάστημα εμπιστοσύνης 95%)