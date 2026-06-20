Οι Αμερικανοί επικράτησαν 2-0 της Αυστραλίας, έκαναν το 2/2 στον 4ο όμιλο και εξασφάλισαν την παρουσία τους στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ!

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στο Μουντιάλ!

Η ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο επικράτησε 2-0 της Αυστραλίας για τη δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου, εξασφάλισε την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης.

Οι Αμερικανοί έγιναν μάλιστα η δεύτερη ομάδα της διοργάνωσης που εξασφαλίζει μαθηματικά την πρόκριση, μετά το συνδιοργανωτή Μεξικό, ενώ σε περίπτωση που η Τουρκία δεν επικρατήσει της Παραγουάης θα «κλειδώσουν» και την πρωτιά του ομίλου.

Άνετη πρόκριση για τη Βραζιλία στους «32» του Μουντιάλ, 3-0 την Αϊτή, δείτε τα γκολ

Εύκολη «λεία» αποδείχθηκε η Αϊτή για τη Βραζιλία, όπως ήταν αναμενόμενο. Η «Σελεσάο» δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει 3-0 του συγκροτήματος της Καραϊβικής και να εξασφαλίσει μια θέση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς έφτασε τους 4 βαθμούς στον 3ο όμιλο της διοργάνωσης. Με δύο ήττες σε ισάριθμους αγώνες, οι Αϊτινοί αποχαιρετούν τη διοργάνωση καθώς κατέλαβαν την 4η θέση του ομίλου.

Χωρίς να… θέλξει με την απόδοσή της, η Βραζιλία του Αντσελότι πέτυχε ένα άνετο 3-0 στο ημίχρονο και καθάρισε το παιχνίδι. Ο Ματέους Κούνια με προβολή από κοντά στο 23΄ και με έξοχο τελείωμα από την ασίστ του Βινίσιους στο 36΄ πέτυχε τα πρώτα δύο γκολ, ενώ ο Βινίσιους στο 45+3΄ σημείωσε το 3-0 σκοράροντας για δεύτερο ματς στη διοργάνωση.

Ο Σαϊμπάρι οδήγησε το Μαρόκο ένα βήμα πριν τα νοκ-άουτ, 1-0 τη Σκωτία, δείτε το γκολ

«Αγκαλιά» με τα νοκ-άουτ του Μουντιάλ 2026 το Μαρόκο! Η χώρα της Βόρειας Αφρικής έκαμψε την αντίσταση της Σκωτίας με 1-0. Έτσι, την άφησε στους τρεις βαθμούς, η ίδια έφτασε τους τέσσερις και την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Αϊτή μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και την πρώτη θέση του τρίτου ομίλου. Η πατρίδα της Καραϊβικής αγωνίζεται αργότερα κόντρα στη Βραζιλία.