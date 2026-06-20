Ένα μέτρο που αποφασίσθηκε για την ισότητα στις Παγκύπριες Εξετάσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και σοβαρά προβλήματα υγείας, στην Πάφο έχει καταντήσει να αποτελεί μια «φάμπρικα» που προωθεί προνομιούχους γόνους ιατρών, καθηγητών και άλλων ανθρώπων με γνώση της συγκεκριμένης ρύθμισης έναντι της μεγάλης πλειοψηφίας των παιδιών.

Ο λόγος για την εξασφάλιση μισής επιπρόσθετης ώρας κατά την εξέταση ενός μαθήματος στις Παγκύπριες. Την ρύθμιση, καταγγέλλουν πολλοί γονείς και παράγοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκμεταλλεύονται συστηματικά πλέον τα τελευταία χρόνια οικογένειες με επαγγελματικό υπόβαθρο που τους παρέχει την ευκαιρία να γνωρίζουν νόμους και κανονισμούς, όπως ιατροί, καθηγητές, δάσκαλοι και λειτουργοί αρμόδιων κρατικών τμημάτων, ώστε με ιατρικές βεβαιώσεις για δήθεν προβλήματα των μαθητών που επιβάλλουν την χορήγηση της επιπρόσθετης μισής ώρας, εξασφαλίζουν το διάστημα αυτό το οποίο είναι ευνόητο ότι συνιστά αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι όλων των άλλων παιδιών.

Η ψευδής επίκληση της ανάγκης για επιπρόσθετο μισάωρο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, γίνεται σε εξεταζόμενα μαθήματα που αφορούν σε είσοδο στις σχολές με τεράστια ζήτηση, όπως η ιατρική. Στην Πάφο, σύμφωνα με τις καταγγελίες που υποβάλλονται πλέον γραπτώς και στο Υπουργείο Παιδείας, το πρόβλημα παρατηρήθηκε την τελευταία πενταετία, χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί αρχικά σε ευρύ κύκλο, αλλά πλέον η έκταση του το έχει καταστήσει κοινό μυστικό, με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για συγκεκριμένες περιπτώσεις και συγκεκριμένα ονόματα επωνύμων που εμφάνισαν αιφνιδίως σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις για τα παιδιά τους, ενώ ποτέ μέχρι τότε δεν είχε παρατηρηθεί παρόμοιο ιατρικό θέμα.

Συγκεκριμένες είναι μάλιστα καταγγελίες που έχουν υποβληθεί και αναφέρουν ονομαστικά δύο λύκεια, ένα στον Δήμο Πάφου και ένα στη δυτική περιαστική περιοχή, στα οποία το ποσοστό των χρήσεων της πρόνοιας του μισάωρου έχει ακουμπήσει το 50% των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένα μαθήματα για σχολές υψηλής ζήτησης φέτος.