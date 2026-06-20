Στα €45.000 το «Centaurine», στα €25.000 το πορτρέτο του Όθωνα – Σχεδόν διπλασίασε την εκτίμησή της η Καινή Διαθήκη του Ιωάννη Καποδίστρια.

Με έντονο ενδιαφέρον από συλλέκτες ολοκληρώθηκε η Θερινή Δημοπρασία της Cypria Auctions, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου στη Gallery K στη Λευκωσία, συγκεντρώνοντας προσφορές για έργα κυπριακής, ελληνικής και ευρωπαϊκής τέχνης, γλυπτικής, ιστορικά κειμήλια και σπάνια υφάσματα.

Η δημοπρασία περιλάμβανε περίπου 160 έργα και αντικείμενα, με τα ιστορικά τεκμήρια, τις σημαντικές μορφές της κυπριακής τέχνης του 20ού αιώνα και τα σπάνια κεντήματα του 18ου αιώνα να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο συλλεκτικό ενδιαφέρον.

Το υψηλότερο αποτέλεσμα της βραδιάς σημείωσε το έργο «Centaurine» (1959) του Γεώργιου Πολ. Γεωργίου, το οποίο πωλήθηκε έναντι €45.000, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική θέση του καλλιτέχνη ανάμεσα στις κορυφαίες μορφές της κυπριακής ζωγραφικής.

«Centaurine» (1959) του Γεώργιου Πολ. Γεωργίου. Τιμή υπό τη σφύρα: €45,000

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα ξεχώρισε το πορτρέτο του βασιλιά Όθωνα, το οποίο αποδίδεται στον Γερμανό ζωγράφο Joseph Karl Stieler (1781-1858). Το έργο πωλήθηκε έναντι €25.000, υπερβαίνοντας σημαντικά την αρχική εκτίμηση των €9.000 έως €15.000.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε επίσης ένα αντίτυπο της Καινής Διαθήκης που προσφέρθηκε στον Ιωάννη Καποδίστρια λίγο πριν από τη δολοφονία του το 1831. Το ιστορικό κειμήλιο, με τη σπάνια προέλευσή του και τη στενή σύνδεση με τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας, πωλήθηκε έναντι €10.000, σχεδόν διπλασιάζοντας την ανώτερη εκτίμησή του.

Στην κυπριακή τέχνη, από τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν ήταν εκείνο του έργου της Λουκίας Νικολαΐδου-Βασιλείου, το οποίο έφθασε τις €5.500, έναντι εκτίμησης μόλις €950 έως €1.500. Το αποτέλεσμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την αγορά της κυπριακής τέχνης, καθώς αναδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το έργο της πρωτοπόρου ζωγράφου.

Θετική ανταπόκριση σημείωσαν και τα έργα του Χριστόφορου Σάββα. Το μικρών διαστάσεων έργο Landscape (1960), μικτή τεχνική σε χαρτί, πωλήθηκε έναντι €1.400, υπερβαίνοντας σημαντικά την εκτίμηση των €450 έως €750, ενώ το έργο Untitled βρήκε επίσης αγοραστή εντός των προβλεπόμενων εκτιμήσεων.

Χριστόφορος Σάββα, Τοπίο. Τιμή υπό τη σφύρα: €1400

Στη γλυπτική, το έργο «Suitcase» (1989) του Ιωάννη Αντωνίου πωλήθηκε έναντι €1.900, ξεπερνώντας την ανώτερη εκτίμησή του, επιβεβαιώνοντας το διαρκές ενδιαφέρον για το έργο του σημαντικού Κύπριου γλύπτη, ο οποίος κατέχει ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη κυπριακή γλυπτική χάρη στη συνδυαστική χρήση υλικών, συμβολισμών και αφηγηματικών στοιχείων. Το έργο ανήκει σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο του καλλιτέχνη και είναι τεκμηριωμένο στη σχετική βιβλιογραφία.

«Suitcase» (1989) του Ιωάννη Αντωνίου. Τιμή υπό τη σφύρα: €1.900

Πωλήθηκαν όλα τα σπάνια κεντήματα του 18ου αιώνα

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε και η ενότητα των ιστορικών υφασμάτων. Τα τρία σπάνια κεντήματα του 18ου αιώνα από τη Σκύρο, τη Νάξο και τη Σίφνο πωλήθηκαν στο σύνολό τους, καταγράφοντας ισχυρή ζήτηση.

Την υψηλότερη τιμή πέτυχε η προσκεφαλάδα από τη Σκύρο, η οποία πωλήθηκε έναντι €4.000, υπερβαίνοντας την εκτίμηση των €2.500 έως €3.500. Το μεγάλο κεντητό κάλυμμα προσκεφαλάδας από τη Νάξο πωλήθηκε έναντι €2.000, ενώ το εξαιρετικά σπάνιο τμήμα κεντητής κουρτίνας από τη Σίφνο έφθασε τις €3.000, ξεπερνώντας αισθητά την ανώτερη εκτίμησή του. Η επιτυχής διάθεση και των τριών κεντημάτων αναδεικνύει τη θέση των ιστορικών υφασμάτων ως σημαντικής κατηγορίας συλλεκτικών αντικειμένων, δίπλα στη ζωγραφική, τη γλυπτική και τα ιστορικά κειμήλια.

Τα τρία έργα δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές νησιωτικές κοινότητες του Αιγαίου, ωστόσο μοιράζονται μια κοινή μεσογειακή πολιτιστική κληρονομιά και αναδεικνύουν τον πλούτο, την τεχνική δεξιοτεχνία και την αισθητική πολυμορφία των ελληνικών κεντητικών παραδόσεων του 18ου αιώνα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κέντημα της Σίφνου, καθώς ελάχιστα συγκρίσιμα παραδείγματα αυτής της παράδοσης είναι γνωστά σήμερα. Το πλησιέστερο και πληρέστερο παράδειγμα φυλάσσεται στο Victoria and Albert Museum του Λονδίνου, γεγονός που υπογραμμίζει τη σπανιότητα του έργου που παρουσιάστηκε στη δημοπρασία.

Σύμφωνα με τον οίκο, η ανταπόκριση των συλλεκτών επιβεβαιώνει ότι η σπανιότητα, η τεκμηριωμένη προέλευση και η ιστορική σημασία εξακολουθούν να αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στην αγορά τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας ανέδειξαν όχι μόνο τη δυναμική της κυπριακής τέχνης, αλλά και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για έργα και τεκμήρια που συνδέονται με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού και κυπριακού χώρου.