ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Πλατεία Κάστρου και ιστορικό κέντρο, 6.30μ.μ. Η Λεμεσός υποδέχεται και φέτος την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής με ένα διήμερο φεστιβάλ γεμάτο συναυλίες, μουσικές διαδρομές και υπαίθριες εκδηλώσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Η Alliance Française Λεμεσού, σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού, παρουσιάζει το «Fête de la Musique Limassol 2026», μετατρέποντας την Πλατεία Κάστρου και τους γύρω δρόμους σε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης μουσικών και κοινού. Το πρόγραμμα ανοίγει με εντυπωσιακό μουσικό περίπατο του συγκροτήματος κρουστών Batukinio. Στην κεντρική σκηνή θα ακολουθήσουν το γαλλόφωνο ντουέτο Avant Tout Duo με τη Βανέσσα Μεγαλέμου και τον Βασίλη Βουρβόπουλο, το μουσικό σύνολο Ηχώ των Μαντολίνων, το Κουαρτέτο του Ειρηναίου Κουλούρα με τζαζ standards και οι Fuzzy Colors. Είσοδος ελεύθερη

Λευκωσία, Πάρκο Ακαδημίας Αγλαντζιάς, 9π.μ.- 12μ., Έγκωμη και The Mall of Engomi, 3-7μ.μ. Το Make Music Cyprus γιορτάζει την 8η διοργάνωσή του και, για πρώτη φορά, αποκτά τριήμερη διάρκεια, κατακλύζοντας τη Λευκωσία με μουσική, δράσεις και συμμετοχικές εμπειρίες. Περισσότεροι από 500 συμμετέχοντες –επαγγελματίες και ερασιτέχνες μουσικοί, μαθητές, σπουδαστές και φίλοι της μουσικής– ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια γιορτή ανοιχτή σε όλους, χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς. Είσοδος ελεύθερη Πληροφορίες: makemusiccyprus.org | Τηλ. 70000216

ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Στέγη Χορού Λευκωσίας, 8.30μ.μ. Πώς ξαναχτίζεται μια κοινότητα όταν η ρωγμή γεννιέται από μέσα της; Τι απομένει όταν οι βεβαιότητες καταρρέουν; Και μπορεί η επανεκκίνηση να είναι ποτέ ατομική υπόθεση; Αυτά τα ερωτήματα βρίσκονται στον πυρήνα του «FALLBACK», της νέας χορογραφικής δουλειάς της Διαμάντως Χατζηζαχαρία. Ερμηνεία: Γεωργία Κωνσταντίνου (Κλαρκ), Τζούλη Χαραλαμπίδου, Ελίνα Καρακώστα, Μαρία Σάββα, Τώνια Κυριάκου, Διαμάντω Χατζηζαχαρία. Μουσική Μάρκος Σουκιούρογλου. Επόμενη: Λεμεσός, Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ, Κυριακή 21 Ιουνίου, 7μ.μ. Εισιτήρια: buytickets.at

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, 15-21 Ιουνίου. Ώρα έναρξης προβολών: 8μ.μ. Με αφιερώματα σε εμβληματικούς δημιουργούς, σπάνιες προβολές, πειραματικό κινηματογράφο, animation, queer φεμινιστικές παρεμβάσεις και έργα που αμφισβητούν τις συμβάσεις της κινηματογραφικής αφήγησης, επιστρέφει το Φεστιβάλ «Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου» 2026. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: 99407856.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λευκωσία, Πανεπιστημιούπολη, Αμφιθέατρο Β108 Κτηρίου Λεβέντη, 19- 21 Ιουνίου. Έναν από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 20ού αιώνα, τον Νίκο Καζαντζάκη, τιμά το Πανεπιστήμιο Κύπρου με διεθνές συνέδριο. Συμμετέχουν ακαδημαϊκοί και ερευνητές.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πάφος, Phsifida Art Gallery (26442111). Η εικαστικός Ήρα Ηρακλέους παρουσιάζει την ατομική έκθεση «Echoes of HER», μια νέα ενότητα ζωγραφικών έργων που διερευνά τις αθέατες διαστάσεις της γυναικείας εμπειρίας, από την ευαλωτότητα και τη μνήμη μέχρι την ανθεκτικότητα, τη μεταμόρφωση και την προσωπική ενδυνάμωση. Εγκαίνια στις 7μ.μ. Μέχρι 2/8

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Αγαία. Το θεατρικό «Ιστορίες Άνω Κάτω» ανεβάζει το Θέατρο Aigaia σε σκηνοθεσία Μαρίας Ιόλης Καρολίδου. Σάββατο 20/6, 7.30μ.μ., τηλ. 22445757

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. Το εμβληματικό μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ «Ο ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ.. Αρχοντικό Αξιοθέας: 10, 11 και 12 Ιουλίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy, 22348203. Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Kartzin SEA Lab x Visual Voices. «My Fancy Future» της Φωτεινής Μιχαηλίδη. Μέχρι 3/7.

Γκλόρια (22762605). Αναδρομική έκθεση του ζωγράφου και αγιογράφου Πάρι Σίβακα (1959-2018) Μέχρι 2/7.

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Έκθεση ζωγραφικής «Με μια Χρυσή Κορδέλα», με έργα που δημιούργησαν παιδιά της Παιδοογκολογικής Κλινικής. Μέχρι 26/6

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Akamantis Business Centre. Έκθεση φωτογραφίας οργανώνει η δικηγορική εταιρεία Κινάνης στο πλαίσιο του 8ου Διαγωνισμού Φωτογραφίας. Μέχρι 19/6

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: How to Make a Killing (σκηνοθεσία John Patton Ford με τους Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick), Obsession (σκηνοθεσία Curry Barker με τους Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson), Toy Story 5 (ταινία animation σε σκηνοθεσία McKenna Harris, Andrew Stanton) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της νέας ταινίας «Πικρές Γιορτές» του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Ο Ισπανός σκηνοθέτης επιστρέφει στην πατρίδα του με μια αυτοβιογραφικών διαθέσεων δημιουργία και μας θυμίζει τη γλυκόπικρη σχέση του σινεμά και της ζωής. Διάρκεια: 111′. 20/21/23/24/25/26/27/28/30- 06 + 01/07. Καθημερινά 8.30 μ.μ. Σαββατοκύριακο 6.00 μ.μ. & 8:30 μ.μ.