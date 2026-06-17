ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Οκτώ χρόνια μετά τον πρόωρο θάνατό του, η Γκαλερί Γκλόρια τιμά τον Κύπριο ζωγράφο και αγιογράφο Πάρι Σίβακα (1959-2018) με μια σημαντική αναδρομική έκθεση που φωτίζει το εύρος και τη συνέπεια της καλλιτεχνικής του πορείας. Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 2/7. (Τρίτη– Παρασκευή 10:30-12:30 και 6-7.30μ.μ., Σάββατο 10:30-12:30). Την έκθεση θα προλογίσει η Χριστιάνα Μεγαλέμου.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Λευκωσία, Gallery K, Λευκωσία, 7:30 μ.μ. Περίπου 160 έργα ελληνικής, κυπριακής και ευρωπαϊκής τέχνης, γλυπτικής και ιστορικών υφασμάτων (textiles) περιλαμβάνει η θερινή δημοπρασία της Cypria Auctions. Κατάλογος: cypriaauctions.com.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, κινηματογράφος Πάνθεον, 8.30μ.μ. Διάρκεια: 111’. Η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Πικρές Γιορτές» (Amarga Navidad/ Bitter Christmas) προβάλλεται στην Κύπρο. Ένα βαθιά ανθρώπινο πορτρέτο ανθρώπων που προσπαθούν να συμφιλιωθούν με όσα χάθηκαν και με όσα εξακολουθούν να τους καθορίζουν. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τη Βάρμπαρα Λένι, τον Λεονάρντο Σμπαράλια και την Αϊτάνα Σάντσεθ-Χιχόν. Επόμενες: 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου, 8.30μ.μ. (σαββατοκύριακα 6μ.μ. & 8.30μ.μ.) pantheon-theatre.com

ΔΙΑΛΕΞΗ

Παραλίμνι, Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Παραλιμνίου – Δερύνειας, 7.30μ.μ. Την παρουσίαση του Ναυαγίου των Νησιών, οργανώνει το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI. Η εκδήλωση έχει ως θέμα «Από το “Green Bay” στα “Νησιά”: Ένα Ναυάγιο του 18ου αιώνα μ.Χ.» και ομιλήτρια θα είναι η Στέλλα Δεμέστιχα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενάλιας Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. τηλ. 23819169

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Στροβόλου 7μ.μ. Το νέο μυθιστόρημα της Ολυμπίας Στυλιανού, «Το κορίτσι από το πουθενά», παρουσιάζουν οι Εκδόσεις Αρμίδα και η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου. Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο συγγραφέας Αιμίλιος Σολωμού

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, 15-21 Ιουνίου. Ώρα έναρξης προβολών: 8μ.μ. Με αφιερώματα σε εμβληματικούς δημιουργούς, σπάνιες προβολές, πειραματικό κινηματογράφο, animation, queer φεμινιστικές παρεμβάσεις και έργα που αμφισβητούν τις συμβάσεις της κινηματογραφικής αφήγησης, επιστρέφει το Φεστιβάλ «Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου» 2026. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: 99407856.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Πλατεία Κυριάκου Καραολή (Παλιά Αγλαντζιά, Δίπλα από το καφενείο «Η Μικρή Ροδιά»). Το Θέατρο ΑντίΛογος, παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή με τίτλο «Η Πλατεία», μια πρωτότυπη κυπριακή κωμωδία που υπογράφουν η Ελένη Αναστασίου και ο Άρης Κυπριανού. Παραστάσεις: 17, 24 και 25 Ιουνίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Soldout Tickets και καταστήματα Stephanis, 99251331

Πύλα, αμφιθέατρο πανεπιστημίου UCLAN, 6μ.μ. & 9μ.μ., Μια σύγχρονη κωμωδία γεμάτη ανατροπές, έντονους ρυθμούς και ανθρώπινες αντιφάσεις φέρνει στην Κύπρο η παράσταση «Κατάδικός μου», σε κείμενο των Ελένης Ράντου, Σάρας Γανωτή και Νίκου Σταυρακούδη και σκηνοθεσία της ίδιας της Ράντου. Εισιτήρια: ticketmaster.cy και ACS Courier. Διάρκεια: 120 (με διάλειμμα), κατάλληλη για άνω των 12. Τελευταία παράσταση: Πέμπτη 18 Ιουνίου 9μ.μ.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Έκθεση ζωγραφικής «Με μια Χρυσή Κορδέλα», με έργα που δημιούργησαν παιδιά της Παιδοογκολογικής Κλινικής. Μέχρι 26/6

Corridor – ARTSLab. Μια ιδιαίτερα βιωματική εικαστική πρόταση παρουσιάζει ο τελειόφοιτος φοιτητής Γιώργος Χατζόπουλος στο ARTSLab, μέσα από την επιτόπια εγκατάσταση (site-specific installation) «HOOK». Μέχρι 17/6

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Akamantis Business Centre. Έκθεση φωτογραφίας οργανώνει η δικηγορική εταιρεία Κινάνης στο πλαίσιο του 8ου Διαγωνισμού Φωτογραφίας. Μέχρι 19/6

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Disclosure Day (σκηνοθεσία Steven Spielberg με τους Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth), Ελλάδα 3.0 (σκηνοθεσία Μιχάλη Γιγιντή (100 Χρόνια Μπροστά), Ιωάννας Κρυωνά (Planet Balcony), Δημήτρη Παπαθανάση (Χους ει και εις χουν απελεύσει) με τους Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, Κώστα Φυτιλή, Γιώργο Χρυσοστόμου, Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Δημήτρη Δρόσο, Αλίκη Αλεξανδράκη, Θάμνο Τοκάκη), Dead Man’s Wire (σκηνοθεσία Gus Van Sant με τους Bill Skarsgard, Colman Domingo, Al Pacino) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.