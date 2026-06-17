Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν στη σύνοδο της Εβιάν να επιβάλουν σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία και να αυξήσουν τις παραδόσεις όπλων μακράς εμβέλειας και αντιαεροπορικών συστημάτων στην Ουκρανία. Το τελικό ανακοινωθέν κάνει λόγο για «νέα ορμή» και «ουκρανική πρόοδο» στα πεδία των μαχών, ενώ οι ηγέτες χαρακτήρισαν τη στιγμή «κατάλληλη» για πρόσθετα μέτρα κατά της Μόσχας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ηγέτες θεωρούν πως αυτή είναι η «σωστή στιγμή» για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων σε βάρος της Μόσχας, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που προβλέπει το άνοιγμα του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούζ.

Πέρα από την υποστήριξη με τη χορήγηση όπλων και πυρομαχικών στον στρατό του Κιέβου η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει «τον επόμενο χειμώνα», παρά το ότι ο ρωσικός στρατός βάζει στο στόχαστρο σταθμούς παραγωγής και το δίκτυο διανομής.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οικοδεσπότης της συνόδου, τη χαρακτήρισε «στιγμή στρατηγικής αφύπνισης» και μίλησε σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Instagram για «νίκες» ως προς την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε για «ημέρα ελπίδας» και «πιθανότητα για (να αποκατασταθεί) ειρήνη», επισημαίνοντας τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο είναι καιρός η Ρωσία «να κλείσει συμφωνία» με την Ουκρανία για να τελειώσει η σύρραξη.

protothema.gr