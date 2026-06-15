ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, 15-21 Ιουνίου. 8μ.μ. Με αφιερώματα σε εμβληματικούς δημιουργούς, σπάνιες προβολές, πειραματικό κινηματογράφο, animation, queer φεμινιστικές παρεμβάσεις και έργα που αμφισβητούν τις συμβάσεις της κινηματογραφικής αφήγησης, επιστρέφει το Φεστιβάλ «Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου» 2026. Από τις προβολές της ημέρας ξεχωρίζει η ταινία του Ντέβιντ Κρόνενμπεργκ «Videodrome». Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: 99407856.
ΧΟΡΟΣ
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 8.30μ.μ. Το έργο «ODE» της χορογράφου και περφόρμερ Έλενας Αντωνίου, είναι η κυπριακή συμμετοχή του 27ου Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου. Ένα έργο που εξερευνά τη γυναικεία παρουσία, τη συλλογικότητα και την ανάγκη διεύρυνσης του χώρου που αναλογεί στις γυναίκες, τόσο στο σώμα όσο και στη δημόσια σφαίρα. Διάρκεια: 45’. Εισιτήρια: rialto.interticket.com. Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών.
ΠΡΟΒΟΛΗ
- Λευκωσία, Πλατεία Capital Center, 8μ.μ. Μια ταινία μικρού μήκους που αντλεί την αφετηρία της από την τραγωδία των Τεμπών και επιχειρεί να μετατρέψει το συλλογικό τραύμα σε καλλιτεχνική αφήγηση, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Οι «Ματωμένες Παρτιτούρες», το νέο έργο του 17χρονου σκηνοθέτη Ραφαήλ Νικόλαου Λουκατάρη, θα προβληθούν σε δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις στην παρουσία του ίδιου του δημιουργού. Προκρατήσεις: 99566295
- Λευκωσία, Πάνθεον 8.30μ.μ. Την κωμωδία Homo Sapiens σε σκηνοθεσία Μαριάνο Κον και Γκαστόν Ντουπράτ προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Μέσα από 16 αυτόνομες ιστορίες φωτίζεται η υποκρισία των ηρώων που κοιτούν τη ζωή στις μεγαλουπόλεις με τις δικές τους αξίες και τα προσωπικά τους συμφέροντα. Διάλογοι: Ισπανικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Έκθεση ζωγραφικής «Με μια Χρυσή Κορδέλα», με έργα που δημιούργησαν παιδιά της Παιδοογκολογικής Κλινικής. Μέχρι 26/6
- Corridor – ARTSLab. Μια ιδιαίτερα βιωματική εικαστική πρόταση παρουσιάζει ο τελειόφοιτος φοιτητής Γιώργος Χατζόπουλος στο ARTSLab, μέσα από την επιτόπια εγκατάσταση (site-specific installation) «HOOK». Μέχρι 17/6
- Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7
- Akamantis Business Centre. Έκθεση φωτογραφίας οργανώνει η δικηγορική εταιρεία Κινάνης στο πλαίσιο του 8ου Διαγωνισμού Φωτογραφίας. Μέχρι 19/6
- Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6
- Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
- Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.
- Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.
- Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λεμεσός
- 125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.
- XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.
- eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.
- Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
Λάρνακα
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027
Παραλίμνι
- Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου. Την πρώτη Παιδική Bienale παρουσιάζει το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Μέχρι 16/6.
Πάφος
- Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Disclosure Day (σκηνοθεσία Steven Spielberg με τους Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth), Ελλάδα 3.0 (σκηνοθεσία Μιχάλη Γιγιντή (100 Χρόνια Μπροστά), Ιωάννας Κρυωνά (Planet Balcony), Δημήτρη Παπαθανάση (Χους ει και εις χουν απελεύσει) με τους Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, Κώστα Φυτιλή, Γιώργο Χρυσοστόμου, Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Δημήτρη Δρόσο, Αλίκη Αλεξανδράκη, Θάμνο Τοκάκη), Dead Man’s Wire (σκηνοθεσία Gus Van Sant με τους Bill Skarsgard, Colman Domingo, Al Pacino) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.