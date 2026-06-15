Την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες εντός των επόμενων 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, προανήγγειλε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαμπαντί. Η τοποθέτηση έγινε μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας που φέρεται να επιτεύχθηκε μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στην εξέλιξη, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν σημαντική πτώση.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γαριμπαμπαντί δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το πρωτόκολλο της συμφωνίας που ανακοινώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ανοίγει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε μια οριστική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων μεταξύ των δύο χωρών.

«Θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις εντός 60 ημερών ενόψει της σύναψης οριστικής συμφωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πάντως ότι «παραμένει η δυσπιστία» της Τεχεράνης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα τέσσερα βασικά ζητήματα για την Τεχεράνη

Ο Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος ειδικεύεται σε νομικά ζητήματα, ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε τέσσερις βασικούς άξονες.

Ο πρώτος αφορά την πλήρη άρση όλων των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, είτε πρόκειται για πρωτογενείς είτε για δευτερογενείς κυρώσεις.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, ενώ το τρίτο συνδέεται με την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν.

Τέλος, η Τεχεράνη ζητεί τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, ο οποίος θα διασφαλίζει ότι όλες οι πλευρές θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις που θα αναλάβουν στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας.

Γκουτέρες: «Κρίσιμο βήμα προς την ειρήνη»

Θετική ήταν η αντίδραση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην ανακοίνωση της συμφωνίας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτήρισε την εξέλιξη «κρίσιμο βήμα» για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

«Πρόκειται για κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης», τόνισε ο κ. Γκουτέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ ευχαρίστησε παράλληλα τις χώρες που συμμετείχαν στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες, με ιδιαίτερη αναφορά στο Πακιστάν.

Στο τραπέζι της G7 τα επόμενα βήματα

Η συμφωνία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων των ηγετών της G7, οι οποίοι συγκεντρώνονται από σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι οι ηγέτες θα εξετάσουν τις συνέπειες της συμφωνίας, τη στήριξη προς τον Λίβανο, καθώς και τη διασφάλιση της μόνιμης επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, θα συζητηθούν οι προοπτικές μιας ευρύτερης συμφωνίας που θα αφορά τόσο το πυρηνικό πρόγραμμα όσο και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

«Σκοπός θα είναι να δούμε τα επακόλουθα αυτής της συμφωνίας, την υποστήριξη του Λιβάνου, το διαρκές ξανάνοιγμα του στενού του Ορμούζ και προφανώς τη σύναψη συμφωνίας για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος μετά την άφιξή του στην πόλη των όχθεων της λίμνης Λεμάν.

Στην Εβιάν θα συναντηθούν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι ηγέτες της Γερμανίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας, με τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν να αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας.

Eυρωπαϊκές δυνάμεις χαιρετίζουν τη συμφωνία και ανοίγουν παράθυρο για άρση κυρώσεων

Τη συμφωνία που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου χαιρέτισαν οι κυβερνήσεις της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι τέσσερις χώρες εξέφρασαν τη στήριξή τους στη διαδικασία αποκλιμάκωσης και δήλωσαν πρόθυμες να εξετάσουν την άρση ορισμένων κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν σαφή και επαληθεύσιμα βήματα για τον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

Οι τέσσερις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές δυνάμεις που συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, γνωστές και ως E4, χαιρέτισαν τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας υπογράμμισαν ότι παραμένει αδιαπραγμάτευτος στόχος η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

«Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ, το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας προς τον σκοπό αυτό», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι τέσσερις κυβερνήσεις γνωστοποίησαν ότι είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν στην άρση ορισμένων κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία, εφόσον η Τεχεράνη προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες που θα μπορούν να επιβεβαιωθούν από τη διεθνή κοινότητα.

«Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην άρση των σχετικών κυρώσεων σε ανταπόδοση ξεκάθαρων και επαληθεύσιμων μέτρων από την πλευρά του Ιράν όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειάς του», τονίζεται στην κοινή δήλωση.

protothema.gr