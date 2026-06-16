ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Η παράσταση «Αγύριστο κεφάλι – Ο Άλκης Αλκαίος που γνώρισα», βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μίλτου Πασχαλίδη, επιχειρεί να φωτίσει την αθέατη πλευρά του δημιουργού που επέλεξε να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αφήνοντας τους στίχους του να μιλούν για λογαριασμό του. Ο Γιώργος Ευαγόρου ενσαρκώνει τον Μίλτο Πασχαλίδη, ενώ τα τραγούδια που σφράγισαν τη διαδρομή του Αλκαίου ζωντανεύουν μέσα από τις ερμηνείες του Κούλη Θεοδώρου και της Μυρσίνης Χριστοδούλου. Τηλ. 22894531

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, ARTos House Rooftop, 8μ.μ. Το 5ο Cyprus Bloomsday Festival επιστρέφει στη Λευκωσία, τιμώντας τον σπουδαίο Ιρλανδό συγγραφέα Τζέιμς Τζόις και το εμβληματικό του μυθιστόρημα «Οδυσσέας». Στην ξεχωριστή αυτή βραδιά, ο διεθνούς φήμης Ιρλανδός τενόρος, ηθοποιός και πιανίστας Μόργκαν Κρόουλι ενώνει τις δυνάμεις του με τις ηθοποιούς Έρικα Μπεγέτη και Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου σε μια δίγλωσση περφόρμανς με αναγνώσεις αποσπασμάτων από διαφορετικά κεφάλαια του «Οδυσσέα», στα ελληνικά και στα αγγλικά. Είσοδος ελεύθερη.

Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, 15-21 Ιουνίου. Ώρα έναρξης προβολών: 8μ.μ. Με αφιερώματα σε εμβληματικούς δημιουργούς, σπάνιες προβολές, πειραματικό κινηματογράφο, animation, queer φεμινιστικές παρεμβάσεις και έργα που αμφισβητούν τις συμβάσεις της κινηματογραφικής αφήγησης, συνεχίζεται το Φεστιβάλ «Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου» 2026. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: 99407856.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο, 7.30μ.μ. Η διάλεξη της σειράς «Πράσινη Γραμμή και Πολιτιστική Κληρονομιά», που διοργανώνουν το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και ο Σύνδεσμος Φίλων του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου και της Λεβεντείου Πινακοθήκης, συνδέεται άμεσα με τη βραβευμένη έκθεση «Sector 2: Λευκωσία» και επιχειρεί να φωτίσει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της διαιρεμένης πρωτεύουσας μέσα από το πρίσμα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πληροφορίες: 22661475 ή rsvp@leventismuseum.org.cy

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Πλατεία Κυριάκου Καραολή (Παλιά Αγλαντζιά, Δίπλα από το καφενείο «Η Μικρή Ροδιά»). Το Θέατρο ΑντίΛογος, παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή με τίτλο «Η Πλατεία», μια πρωτότυπη κυπριακή κωμωδία που υπογράφουν η Ελένη Αναστασίου και ο Άρης Κυπριανού. Επόμενες: 17, 24 και 25 Ιουνίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Soldout Tickets και καταστήματα Stephanis, 99251331

Πύλα, αμφιθέατρο πανεπιστημίου UCLAN, 9μ.μ. Μια σύγχρονη κωμωδία γεμάτη ανατροπές, έντονους ρυθμούς και ανθρώπινες αντιφάσεις φέρνει στην Κύπρο η παράσταση «Κατάδικός μου», σε κείμενο των Ελένης Ράντου, Σάρας Γανωτή και Νίκου Σταυρακούδη και σκηνοθεσία της ίδιας της Ράντου. Εισιτήρια: ticketmaster.cy και ACS Courier. Διάρκεια: 120 (με διάλειμμα), κατάλληλη για άνω των 12. Επόμενες: Τετάρτη 17 Ιουνίου 6μ.μ. & 9μ.μ., Πέμπτη 18 Ιουνίου 9μ.μ.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Έκθεση ζωγραφικής «Με μια Χρυσή Κορδέλα», με έργα που δημιούργησαν παιδιά της Παιδοογκολογικής Κλινικής. Μέχρι 26/6

Corridor – ARTSLab. Μια ιδιαίτερα βιωματική εικαστική πρόταση παρουσιάζει ο τελειόφοιτος φοιτητής Γιώργος Χατζόπουλος στο ARTSLab, μέσα από την επιτόπια εγκατάσταση (site-specific installation) «HOOK». Μέχρι 17/6

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Akamantis Business Centre. Έκθεση φωτογραφίας οργανώνει η δικηγορική εταιρεία Κινάνης στο πλαίσιο του 8ου Διαγωνισμού Φωτογραφίας. Μέχρι 19/6

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Παραλίμνι

Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου. Την πρώτη Παιδική Bienale παρουσιάζει το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Μέχρι 16/6.

Πάφος

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Disclosure Day (σκηνοθεσία Steven Spielberg με τους Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth), Ελλάδα 3.0 (σκηνοθεσία Μιχάλη Γιγιντή (100 Χρόνια Μπροστά), Ιωάννας Κρυωνά (Planet Balcony), Δημήτρη Παπαθανάση (Χους ει και εις χουν απελεύσει) με τους Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, Κώστα Φυτιλή, Γιώργο Χρυσοστόμου, Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Δημήτρη Δρόσο, Αλίκη Αλεξανδράκη, Θάμνο Τοκάκη), Dead Man’s Wire (σκηνοθεσία Gus Van Sant με τους Bill Skarsgard, Colman Domingo, Al Pacino) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.