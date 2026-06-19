ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Στέγη Χορού Λευκωσίας, 8.30μ.μ. Πώς ξαναχτίζεται μια κοινότητα όταν η ρωγμή γεννιέται από μέσα της; Τι απομένει όταν οι βεβαιότητες καταρρέουν; Και μπορεί η επανεκκίνηση να είναι ποτέ ατομική υπόθεση; Αυτά τα ερωτήματα βρίσκονται στον πυρήνα του «FALLBACK», της νέας χορογραφικής δουλειάς της Διαμάντως Χατζηζαχαρία. Ερμηνεία: Γεωργία Κωνσταντίνου (Κλαρκ), Τζούλη Χαραλαμπίδου, Ελίνα Καρακώστα, Μαρία Σάββα, Τώνια Κυριάκου, Διαμάντω Χατζηζαχαρία. Μουσική Μάρκος Σουκιούρογλου. Επόμενες: 20/6 Λευκωσία, 21/6 Λεμεσός, Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ (7μ.μ.) Εισιτήρια: buytickets.at

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λύμπια, Κοινοτικό Πάρκο, 9μ.μ. Η Ματούλα Ζαμάνη και η Μαριάνα Κατσιμίχα εμφανίζονται συνοδευόμενες από μια εξαιρετική μπάντα μουσικών, σε μια συναυλία όπου οι προσωπικές τους διαδρομές διασταυρώνονται δημιουργικά. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8μ.μ. 99810011 Εισιτήρια: More.com

Λευκωσία, Πλατεία Παραδοσιακού Πυρήνα Αγίου Δομετίου, 6-12μ.μ. Το Make Music Cyprus γιορτάζει την 8η διοργάνωσή του και, για πρώτη φορά, αποκτά τριήμερη διάρκεια, κατακλύζοντας τη Λευκωσία με μουσική, δράσεις και συμμετοχικές εμπειρίες. Περισσότεροι από 500 συμμετέχοντες –επαγγελματίες και ερασιτέχνες μουσικοί, μαθητές, σπουδαστές και φίλοι της μουσικής– ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια γιορτή ανοιχτή σε όλους, χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς. Είσοδος ελεύθερη Πληροφορίες: makemusiccyprus.org | Τηλ. 70000216

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, 15-21 Ιουνίου. Ώρα έναρξης προβολών: 8μ.μ. Με αφιερώματα σε εμβληματικούς δημιουργούς, σπάνιες προβολές, πειραματικό κινηματογράφο, animation, queer φεμινιστικές παρεμβάσεις και έργα που αμφισβητούν τις συμβάσεις της κινηματογραφικής αφήγησης, συνεχίζεται το Φεστιβάλ «Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου» 2026. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: 99407856.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λευκωσία, Πανεπιστημιούπολη, Αμφιθέατρο Β108 Κτηρίου Λεβέντη, 19- 21 Ιουνίου. Έναρξη: Παρασκευή 19 Ιουνίου ,5μ.μ. Έναν από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 20ού αιώνα, τον Νίκο Καζαντζάκη, τιμά το Πανεπιστήμιο Κύπρου με διεθνές συνέδριο συγκεντρώνοντας διακεκριμένους μελετητές από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και άλλες χώρες του κόσμου. Γλώσσα συνεδρίου: Αγγλικά

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λάρνακα, Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Ο Δήμος Λάρνακας και ο Σύνδεσμος Αγγειοπλαστών και Κεραμιστών Κύπρου παρουσιάζουν την Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay», η οποία συγκεντρώνει έργα σύγχρονων Κύπριων κεραμιστών και αγγειοπλαστών. Μέχρι 22/8.

Λεμεσός, The Edit Gallery (25251710). Εγκαίνια: 6.30μ.μ. Η μνήμη, η φαντασία και οι κρυφοί κήποι του νου συναντιούνται στη 2η ατομική έκθεση της Αλεχάντρα Αταρές, με τίτλο «Unfolding Landscapes». Διάρκεια: μέχρι 18 Ιουλίου

Λευκωσία, Kartzin SEA Lab x Visual Voices. Εγκαίνια 6.30μ.μ. Ατομική έκθεση της Φωτεινής Μιχαηλίδη, με τίτλο «My Fancy Future» παρουσιάζει το Kartzin Socially Engaged Arts Lab του διακοινοτικού πολιτιστικού οργανισμού Visual Voices. Η καλλιτέχνιδα στρέφει την προσοχή στους τρόπους με τους οποίους η αναπηρία παράγεται, διαπραγματεύεται και βιώνεται στον οικιακό χώρο, στις κοινωνικές δομές και στις υλικές υποδομές της καθημερινότητας. Μέχρι 3/7.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Αγαία. Το θεατρικό «Ιστορίες Άνω Κάτω» ανεβάζει το Θέατρο Aigaia σε σκηνοθεσία Μαρίας Ιόλης Καρολίδου. Παρασκευή 19/6, 7.30μ.μ. Σάββατο 20/6, 7.30μ.μ., τηλ. 22445757

Λάρνακα, Παττίχειο Αμφιθέατρο 8.30μ.μ.. «Ποια Ελένη;» των Ρέπα και Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία Άντρης Κυριαζή. soldoutickets

Λάρνακα, Παττίχειο Αμφιθέατρο 8.30μ.μ.. «Ποια Ελένη;» των Ρέπα και Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία Άντρης Κυριαζή. soldoutickets Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. Το εμβληματικό μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ «Ο ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ.. Αρχοντικό Αξιοθέας: 10, 11 και 12 Ιουλίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy, 22348203. Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). Αναδρομική έκθεση του ζωγράφου και αγιογράφου Πάρι Σίβακα (1959-2018) Μέχρι 2/7.

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Έκθεση ζωγραφικής «Με μια Χρυσή Κορδέλα», με έργα που δημιούργησαν παιδιά της Παιδοογκολογικής Κλινικής. Μέχρι 26/6

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Akamantis Business Centre. Έκθεση φωτογραφίας οργανώνει η δικηγορική εταιρεία Κινάνης στο πλαίσιο του 8ου Διαγωνισμού Φωτογραφίας. Μέχρι 19/6

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: How to Make a Killing (σκηνοθεσία John Patton Ford με τους Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick), Obsession (σκηνοθεσία Curry Barker με τους Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson), Toy Story 5 (ταινία animation σε σκηνοθεσία McKenna Harris, Andrew Stanton) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της νέας ταινίας «Πικρές Γιορτές» του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Ο Ισπανός σκηνοθέτης επιστρέφει στην πατρίδα του με μια αυτοβιογραφικών διαθέσεων δημιουργία και μας θυμίζει τη γλυκόπικρη σχέση του σινεμά και της ζωής. Διάρκεια: 111′. 20/21/23/24/25/26/27/28/30- 06 + 01/07. Καθημερινά 8.30 μ.μ. Σαββατοκύριακο 6.00 μ.μ. & 8:30 μ.μ.