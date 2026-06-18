ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ. Ο πολυβραβευμένος Βέλγος χορογράφος Γιαν Μάρτενς παρουσιάζει στο 27ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου το εμβληματικό έργο «The Dog Days Are Over 2.0». Αφετηρία της παράστασης αποτελεί μια διάσημη παρατήρηση του φωτογράφου Φίλιπ Άλσμαν: όταν ζητάς κάποιον να πηδήξει, η προσοχή του στρέφεται στην πράξη του άλματος και η μάσκα πέφτει, αποκαλύπτοντας τον πραγματικό άνθρωπο. Διάρκεια: 75’. Εισιτήρια: rialto.interticket.com. Κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Με μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στον σύγχρονο χορό, το θέατρο και τη δυστοπική αφήγηση, το 29ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου φιλοξενεί το έργο «Tormentful Invisibility» του χορογράφου και δημιουργού Παναγιώτη Τοφή. Ερμηνευτές: Δανάη Βασιλακάκου, Δαμιανός Άγγελος Ευσταθίου, Θάνος Στασινός. Ερμηνευτές Έρευνας: Δαμιανός Άγγελος Ευσταθίου, Σοφία Μούζουρα, Παναγιώτης Τασούλης. Τηλ. 22894531

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 8.30μ.μ. Με μια παράσταση που συνδυάζει αφήγηση, μουσική και τη δύναμη της προφορικής παράδοσης, ανοίγει φέτος το Φεστιβάλ Τεχνών FANEROMENI ’26 του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Η μουσικοαφηγηματική παραγωγή «MYTHOS – Από την Κύπρο στον Κόσμο» προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι μέσα από μύθους, τραγούδια και ιστορίες που διασχίζουν τόπους και πολιτισμούς. Η σοπράνο Μαρίζα Αναστασιάδη, στον ρόλο της Μνήμης, και ο ηθοποιός Πέτρος Γιωρκάτζης, στον ρόλο του Μύθου, συνομιλούν μέσα από λόγο, τραγούδι και ερμηνεία, ενώ το Concordia String Quartet πλαισιώνει μουσικά τη σκηνική αφήγηση. Διάρκεια: 60’. Είσοδος ελεύθερη 22128175

ΒΙΒΛΙΟ

Λάρνακα, Βιβλιοπωλείο Πάργα, 6.15μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Θωμά, με τίτλο «Χρώμα της ελπίδας. 20 μικρές και μικρότερες (μυθ)ιστορίες». Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο φιλόλογος και λογοτέχνης Χρήστος Αργυρού, και η μουσικός και ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, 15-21 Ιουνίου. Ώρα έναρξης προβολών: 8μ.μ. Με αφιερώματα σε εμβληματικούς δημιουργούς, σπάνιες προβολές, πειραματικό κινηματογράφο, animation, queer φεμινιστικές παρεμβάσεις και έργα που αμφισβητούν τις συμβάσεις της κινηματογραφικής αφήγησης, επιστρέφει το Φεστιβάλ «Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου» 2026. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: 99407856.

ΘΕΑΤΡΟ

Πύλα, αμφιθέατρο πανεπιστημίου UCLAN. Πέμπτη 18 Ιουνίου 9μ.μ. Μια σύγχρονη κωμωδία γεμάτη ανατροπές, έντονους ρυθμούς και ανθρώπινες αντιφάσεις φέρνει στην Κύπρο η παράσταση «Κατάδικός μου», σε κείμενο των Ελένης Ράντου, Σάρας Γανωτή και Νίκου Σταυρακούδη και σκηνοθεσία της ίδιας της Ράντου. Εισιτήρια: ticketmaster.cy και ACS Courier. Διάρκεια: 120 (με διάλειμμα), κατάλληλη για άνω των 12

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). Αναδρομική έκθεση του ζωγράφου και αγιογράφου Πάρι Σίβακα (1959-2018) Μέχρι 2/7.

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Έκθεση ζωγραφικής «Με μια Χρυσή Κορδέλα», με έργα που δημιούργησαν παιδιά της Παιδοογκολογικής Κλινικής. Μέχρι 26/6

Corridor – ARTSLab. Μια ιδιαίτερα βιωματική εικαστική πρόταση παρουσιάζει ο τελειόφοιτος φοιτητής Γιώργος Χατζόπουλος στο ARTSLab, μέσα από την επιτόπια εγκατάσταση (site-specific installation) «HOOK». Μέχρι 17/6

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Akamantis Business Centre. Έκθεση φωτογραφίας οργανώνει η δικηγορική εταιρεία Κινάνης στο πλαίσιο του 8ου Διαγωνισμού Φωτογραφίας. Μέχρι 19/6

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: How to Make a Killing (σκηνοθεσία John Patton Ford με τους Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick), Obsession (σκηνοθεσία Curry Barker με τους Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson), Toy Story 5 (ταινία animation σε σκηνοθεσία McKenna Harris, Andrew Stanton) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της νέας ταινίας «Πικρές Γιορτές» του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Ο Ισπανός σκηνοθέτης επιστρέφει στην πατρίδα του με μια αυτοβιογραφικών διαθέσεων δημιουργία και μας θυμίζει τη γλυκόπικρη σχέση του σινεμά και της ζωής. Διάρκεια: 111′. 18/20/21/23/24/25/26/27/28/30- 06 + 01/07. Καθημερινά 8.30 μ.μ. Σαββατοκύριακο 6.00 μ.μ. & 8:30 μ.μ.