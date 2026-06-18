Ο Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν λίγες ώρες μετά την υπογραφή του μνημονίου από τον Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλλίες, χαρακτηρίζοντάς την «σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση». Ο Γάλλος πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμφωνία «ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη» και θα συμβάλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας Χ βίντεο από τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ – Ιράν στο Παλάτι των Βερσαλλιών.

Στο βίντεο ακούγεται ο Ντόναλντ Τραμπ να σχολιάζει τη διαδικασία λέγοντας: «Αυτό δεν ήταν εύκολο», λίγο πριν βάλει την υπογραφή του στο έγγραφο.

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis.



Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz.



C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε ο Γάλλος πρόεδρος μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής της G7.

«Σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

Στην ανάρτησή του, ο Μακρόν χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική εξέλιξη για τη σταθερότητα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και για τη διεθνή οικονομία.

«Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε απόψε στις Βερσαλλίες τη συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι η συμφωνία «ανοίγει τον δρόμο για μια διαρκή ειρήνη» και επιτρέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους συμπολίτες μας, το οποίο θα επιτρέψει σύντομα τη μείωση των τιμών της ενέργειας», σημείωσε ο Μακρόν.

Η συμφωνία των 14 σημείων

Η συμφωνία που υπεγράφη ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη περιλαμβάνει 14 βασικά σημεία και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τη σταδιακή άρση περιορισμών και κυρώσεων, καθώς και την έναρξη νέου κύκλου διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η υπογραφή της συμφωνίας προκάλεσε άμεση αντίδραση στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν και τους επενδυτές να προεξοφλούν αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και σταδιακή αποκατάσταση της ομαλότητας στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

protothema.gr