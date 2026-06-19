Τα είπαν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και τώρα αναμένουν την απάντηση του υπουργού Υγείας οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι, διεκδικούν τη μεταφορά των εμβολιασμών για τη γρίπη από τα ιατρεία των προσωπικών γιατρών στα φαρμακεία τους.

Ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος, πραγματοποίησε ήδη συνάντηση με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ο οποίος, όπως πληροφορούμαστε, φαίνεται να αποδέχεται τη μεταφορά των εμβολιασμών στα ιδιωτικά φαρμακεία και δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει στις απαραίτητες ρυθμίσεις στο λογισμικό του ΓεΣΥ.

Το ζήτημα, βεβαίως, εμπίπτει περισσότερο στην αρμοδιότητα του υπουργείου Υγείας το οποίο και έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση και τη διάθεση των εμβολίων της γρίπης (όπως και όλων των εμβολίων), στους πολίτες.

Ως εκ τούτου, λοιπόν και το αίτημα του ΠΦΣ πρέπει για να ικανοποιηθεί πρέπει να περάσει από την έγκριση του υπουργείου Υγείας, το οποίο φυσικά θα απαντήσει και στο κατά πόσον αποδέχεται να αναλάβει το κόστος της αποζημίωσης των φαρμακοποιών για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

«Μετά τη συνάντηση μας με τον ΟΑΥ και αφού ο Οργανισμός παρουσιάστηκε έτοιμος να προχωρήσει στις απαραίτητες ρυθμίσεις εντός του Συστήματος για να γίνει και διαδικαστικά δυνατός ο εμβολιασμός από τα ιδιωτικά φαρμακεία, αποταθήκαμε στον υπουργό Υγείας», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του ΠΦΣ, Πλούταρχος Γεωργιάδης.

Το σημαντικότερο «αυτή τη στιγμή», είπε ο κ. Γεωργιάδης, «είναι να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση διότι εάν δεν προλάβουμε τον χρόνο σημαίνει ότι δεν θα προλάβουμε ούτε τους εμβολιασμούς για τη γρίπη που αρχίζουν το φθινόπωρο».

Για να μεταφερθούν οι εμβολιασμοί στα ιδιωτικά φαρμακεία, εξήγησε, «πρέπει πρώτα να ληφθεί η απόφαση από το υπουργείο Υγείας και μετά να προωθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Έχουμε στη διάθεση μας χρόνο αυτή τη στιγμή αλλά όσο καθυστερεί η συνάντηση με τον υπουργό Υγείας τα περιθώρια στενεύουν διότι πρέπει να υπάρξει και από εμάς προετοιμασία αλλά και από τον ΟΑΥ».

Υπενθυμίζεται ότι οι φαρμακοποιοί εδώ και χρόνια ζητούν να τους παραχωρηθεί το δικαίωμα να εμβολιάζουν πολίτες για τη γρίπη στα φαρμακεία τους επικαλούμενοι αντίστοιχες πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται εδώ και δεκαετίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.