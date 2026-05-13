Τη μεταφορά των εμβολιασμών για τη γρίπη από τα ιατρεία των προσωπικών γιατρών του ΓεΣΥ και τα εμβολιαστικά κέντρα του υπουργείου Υγείας στα ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς διεκδικούν οι φαρμακοποιοί, με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο να θέτει εκ νέου το σχετικό αίτημα του ενώπιον υπουργείου Υγείας και ΟΑΥ.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που επαναφέρουμε το συγκεκριμένο ζήτημα», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Πλούταρχος Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι «ένα ζήτημα το οποίο στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο έχει διευθετηθεί εδώ και δεκαετίες στην Κύπρο ακόμα προσπαθούμε να το συζητήσουμε. Στον υπόλοιπο κόσμο οι εμβολιασμοί γίνονται από τους φαρμακοποιούς, εδώ στην Κύπρο ακόμα το παλεύουμε».

Οι φαρμακοποιοί, είπε ο κ. Γεωργιάδης, «είναι επαγγελματίες υγείας και έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση για τη χορήγηση εμβολίων. Παράλληλα, με τη μεταφορά των εμβολιασμών για τη γρίπη στα ιδιωτικά φαρμακεία αναμένεται ότι θα αυξηθεί και η εμβολιαστική κάλυψη, αφού θα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση των πολιτών στα εμβόλια μέσω του φαρμακείου της γειτονιάς τους, χωρίς να χρειάζεται είτε να περιμένουν τον γιατρό τους να διευθετήσει ραντεβού, είτε να πρέπει να μεταβούν στα εμβολιαστικά κέντρα για να εμβολιαστούν».

Σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη, πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης, «στα φαρμακεία γίνονται και άλλοι εμβολιασμοί, πέραν από τη γρίπη με αποζημίωση από τα εθνικά συστήματα υγείας».

Ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος, είπε, έχει ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις επί του θέματος, τόσο με τον υπουργό Υγείας, όσο και με τον ΟΑΥ και «διαπιστώνουμε ότι εκείνο που χρειάζεται είναι να ληφθεί πολιτική απόφαση για να προχωρήσει το ζήτημα προς εφαρμογή». Μια νέα συνάντηση, επί του θέματος, πρόσθεσε, «έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα και αναμένουμε ότι επιτέλους το αίτημα μας θα εισακουστεί και θα εφαρμοστεί και στην Κύπρο μια πρακτική που εφαρμόζεται στο εξωτερικό χωρίς προβλήματα εδώ και χρόνια».

Παλαιότερες προσπάθειες του ΠΦΣ, υπενθύμισε, «είχαν προσκρούσει σε κάποιες ενστάσεις οι οποίες, θεωρούμε ότι δεν εξακολουθούν να υπάρχουν. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι στις χώρες στις οποίες ο εμβολιασμός γίνεται στα φαρμακεία, το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για τη γρίπη ξεπερνά το 90%, ενώ στην Κύπρο βρισκόμαστε κάθε χρόνο γύρω στο 60%».

Σε ό, τι αφορά την υπόλοιπη Ευρώπη, σύμφωνα με την επίσημη θέση της Φαρμακευτικής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PGEU), ο εμβολιασμός μέσα σε φαρμακεία εφαρμόζεται σε τουλάχιστον 15 χώρες. Ανάμεσά τους βρίσκονται το Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Νορβηγία, η Ρουμανία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε κάθε χώρα λειτουργεί διαφορετικό μοντέλο. Συγκεκριμένα, σε αρκετές περιπτώσεις οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί, έπειτα από εξειδικευμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση, χορηγούν τα αντιγριπικά εμβόλια στους πολίτες, ενώ σε άλλες χώρες η διαδικασία πραγματοποιείται εντός του φαρμακείου από νοσηλευτές ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό υγείας.

Παράλληλα, σε αρκετά ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, οι υπηρεσίες αυτές δεν περιορίζονται μόνο στη γρίπη αλλά επεκτείνονται και σε εμβόλια κατά της COVID-19, του πνευμονιόκοκκου ή του έρπητα ζωστήρα.

Σε πολλές χώρες το κόστος του εμβολιασμού καλύπτεται πλήρως ή μερικώς από τα δημόσια συστήματα υγείας και σύμφωνα με στοιχεία της Φαρμακευτικής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών οργανισμών υγείας, δημόσια αποζημίωση ή κρατική χρηματοδότηση για τον αντιγριπικό εμβολιασμό στα φαρμακεία παρέχουν χώρες όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του NHS. Αντίστοιχα προγράμματα εφαρμόζονται, επίσης, στη Νορβηγία, τη Δανία, την Ιταλία και σε ορισμένες περιπτώσεις στο Βέλγιο, τη Γερμανία και την Πολωνία, ιδιαίτερα για ομάδες υψηλού κινδύνου και ηλικιωμένους.

Στην Ελλάδα, οι πολίτες μπορούν να προμηθευτούν το αντιγριπικό εμβόλιο από το φαρμακείο και να εμβολιαστούν επιτόπου από πιστοποιημένο φαρμακοποιό, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε ιατρείο. Η δυνατότητα αυτή θεσμοθετήθηκε αρχικά το 2019 για τον αντιγριπικό εμβολιασμό και τη χορήγηση αντιτετανικού ορού, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε και οι φαρμακοποιοί απέκτησαν τη δυνατότητα να διενεργούν το σύνολο των εμβολίων ενηλίκων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, καθώς και τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.