Σε αλλαγές στη διαδικασία προέγκρισης και συνταγογράφησης ενέσιμων φαρμάκων για τον διαβήτη προχωρεί ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι σοβαρές καθυστερήσεις που παρατηρούνταν το τελευταίο διάστημα στην εξέταση αιτημάτων των γιατρών για διαβητικούς ασθενείς τους.

Το ζήτημα είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο από γιατρούς όσο και από ασθενείς, με καταγγελίες προς την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου για αναμονή που, σε αρκετές περιπτώσεις, έφθανε τις τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, ακόμη και για αλλαγές στη δοσολογία του φαρμάκου.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του ΟΑΥ, οι γιατροί πρέπει πλέον να υποβάλλουν ταυτόχρονα αίτημα προέγκρισης και για όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις του ενέσιμου φαρμάκου, ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη νέας διαδικασίας κάθε φορά που απαιτείται τροποποίηση της δόσης.

Παρότι η έγκριση θα δίνεται και για όλες τις δυνάμεις ταυτόχρονα, ο γιατρός θα μπορεί να συνταγογραφεί μόνο μία δύναμη κάθε φορά, ενώ σε περίπτωση αλλαγής της δοσολογίας πρέπει να ακυρώνεται η πρώτη συνταγή, ώστε να μην εμφανίζονται σφάλματα στο λογισμικό του ΓεΣΥ.

Το πρόβλημα είχε δει το φως της δημοσιότητα στα τέλη Απριλίου όταν στην ΟΣΑΚ είχαν υποβληθεί παράπονα από αρκετούς γιατρούς που βρίσκονταν στην αναμονή για έγκριση των αιτημάτων που είχαν υποβάλει για λογαριασμό ασθενών τους για διάστημα που ξεπερνούσε τον ένα μήνα.

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, όπως υποστήριξαν οι γιατροί, ασθενείς τους υποχρεώθηκαν να διακόψουν τη θεραπεία τους περιμένοντας απάντηση από τον Οργανισμό.

Από πλευράς του ΟΑΥ, το πρόβλημα είχε αναγνωριστεί δημόσια και δόθηκαν διαβεβαιώσεις για διορθώσεις στη διαδικασία, κάτι το οποίο, όπως διαπιστώνεται έχει γίνει, για αυτό και ακολούθησε η χθεσινή ενημέρωση των γιατρών.