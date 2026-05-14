Προβλήματα φαίνεται να προκύπτουν στην ένταξη των συμβουλευτικών ψυχολόγων στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Κι αυτό γιατί, παρά το γεγονός ότι από πλευράς Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας δεν έχει αλλάξει ούτε ο σχεδιασμός αλλά ούτε και τα χρονοδιαγράμματα, από πλευράς επαγγελματιών δεν φαίνεται να επικρατεί ισορροπία και συμφωνία σε ό,τι αφορά τις θέσεις και απόψεις τους.

Μάλιστα, κάποιοι από τους συνδέσμους που εκπροσωπούν τους συμβουλευτικούς ψυχολόγους, ανέβασαν τις τελευταίες ημέρες τους τόνους, καταγγέλλοντας δημόσια τον ΟΑΥ, μεταξύ άλλων, για «υποτίμηση της ειδικότητας τους» και για σχεδιασμό ο οποίος ετοιμάστηκε χωρίς καμία επιστημονική βάση.

Η Ψυχολογική Ένωση Κύπρου, μάλιστα, σε αναρτήσεις της στο διαδίκτυο αλλά και σε επιστολές της, τόσο προς τον ΟΑΥ, όσο και προς το υπουργείο Υγείας και τη Βουλή, υποστηρίζει ότι η ένταξη των συμβουλευτικών ψυχολόγων στο ΓεΣΥ, προωθείται «με όρους κατωτερότητας έναντι της συγγενικής κλινικής ψυχολογίας, που δεν αντικατοπτρίζουν την εκπαίδευση, την επιστημονική πραγματικότητα και τα διεθνή συστήματα κατάταξης διαταραχών και ασθενειών».

Βάσει του σχεδιασμού του ΟΑΥ, για τους ενήλικες προτείνονταν συγκεκριμένες διαγνώσεις με ανώτατο όριο έξι επισκέψεων ετησίως ανά δικαιούχο, μεταξύ των οποίων «συμβουλευτική για θέματα σεξουαλικής συμπεριφοράς και προσανατολισμού, συμβουλευτική για HIV, περιορισμοί δραστηριοτήτων λόγω αναπηρίας, προβλήματα λόγω διαζυγίου ή διάσπασης οικογένειας, ζητήματα επανένταξης μετά από φυλάκιση και υψηλού κινδύνου σεξουαλική συμπεριφορά».

Για τα παιδιά, η πρόταση του ΟΑΥ περιλάμβανε, επίσης, έξι επισκέψεις ετησίως ανά κατηγορία, με υπηρεσίες που αφορούσαν «περιστατικά κακοποίησης παιδιών εντός ή εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος, σωματική κακοποίηση παιδιού», καθώς και «οικογενειακά προβλήματα και κοινωνικές δυσκολίες».

Πρόθεση του ΟΑΥ, όπως αναφέρθηκε στον «Φ», είναι να ενταχθεί αρχικά στο Σύστημα, περιορισμένος αριθμός διαγνώσεων και στη συνέχεια και αφού αξιολογηθούν τα δεδομένα που θα προκύψουν στην πορεία, να επεκταθεί και το πακέτο των υπηρεσιών.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ» και ενώ ο Οργανισμός προωθούσε αρχικά ένταξη τεσσάρων μόνων διαγνώσεων, στη συνέχεια αύξησε τον αριθμό τους στις εννέα. Με τον σχεδιασμό του ΟΑΥ συμφωνεί ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυχολόγων.

Διαφωνίες εκφράστηκαν από τους υπόλοιπους συνδέσμους που εκπροσωπούν τους συμβουλευτικούς ψυχολόγους με την Ψυχολογική Ένωση να έχει εντείνει τις διαμαρτυρίες της, απαιτώντας διαφοροποίηση της αρχικής πρότασης του ΟΑΥ.

Σε επιστολή της προς τον ΟΑΥ, η πρόεδρος της Ένωσης, Λουΐζα Θεοφάνους, ανέφερε ότι η ομάδα εκπροσωπεί «αυξανόμενη ομάδα συμβουλευτικών ψυχολόγων» διαφωνεί με την πρόταση του Οργανισμού, υποστηρίζοντας πως «οι αποφάσεις για την ειδικότητα της συμβουλευτικής ψυχολογίας θα πρέπει να λαμβάνονται κατόπιν διαβούλευσης με τους συμβουλευτικούς ψυχολόγους», διαφορετικά «η αντικειμενικότητα και η επιστημονικότητα των διαδικασιών, αλλά και η αξιοπιστία του ΟΑΥ τίθενται εύλογα υπό αμφισβήτηση».

Η συγκεκριμένη ομάδα συμβουλευτικών ψυχολόγων, κατέθεσε, επίσης, δική της πρόταση διαγνωστικών κατηγοριών, στον Οργανισμό, ενώ η κ. Θεοφάνους προχώρησε και σε δημόσιες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες κατήγγειλε ότι «η πρόταση του ΟΑΥ υποβιβάζει την ειδικότητα σε “φτωχό συγγενή” της Κλινικής Ψυχολογίας, με ελάχιστες και σπάνιες κατηγορίες, που δεν τεκμηριώνονται επιστημονικά και αντίκεινται σε προγράμματα σπουδών, εκπαιδεύσεων, δεοντολογικούς κώδικες και διεθνείς πρακτικές».

Στις ίδιες αναρτήσεις, υποστήριζε ότι «η πρόταση ετοιμάστηκε από κλινικό ψυχολόγο του ΟΑΥ σε διαβούλευση με άλλους κλινικούς ψυχολόγους του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων και του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου και οι θέσεις των αρμόδιων ειδικών στο αντικείμενο αγνοήθηκαν».

Μιλώντας στον «Φ», υποστήριζε ότι μαζί της «επικοινωνεί μόνο μια λειτουργός» του ΟΑΥ και ότι παρά τις επιστολές και τις κλήσεις της τόσο προς τη διεύθυνση όσο και προς το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, «δεν κληθήκαμε ποτέ σε κάποια συνάντηση».

«Ο υποβιβασμός της συμβουλευτικής ψυχολογίας που επιχειρείται είναι αντιεπιστημονικός, αντιδεοντολογικός και ζημιογόνος για το κοινό, που δε θα μπορεί να επωφεληθεί των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει ένας συμβουλευτικός ψυχολόγος», ανέφερε η κ. Θεοφάνους προσθέτοντας ότι, «η Ένωση ζήτησε την παρέμβαση του δ.σ. του ΟΑΥ, ώστε να αποτραπεί η έγκριση της πρότασης των λειτουργών του και να δοθεί χρόνος για διόρθωσή της», ενώ προειδοποίησε ότι «θα λάβουμε όλα τα νόμιμα και αναγκαία μέτρα για να αποτρέψουμε τον εξευτελισμό της ειδικότητάς μας».

Ο ΟΑΥ υποστηρίζει, πάντως, ότι η πρόταση του «βασίστηκε και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει αποκλειστικά καθήκοντα των επαγγελματικών ειδικοτήτων ψυχολόγων, όπως αυτά καθορίζονται από τις επίσημες κατευθυντήριες γραμμές και τις σχετικές ενημερώσεις του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων (ΣΕΨ)». (Η Ένωση απορρίπτει τις συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές υποστηρίζοντας ότι δεν βασίζονται σε καμία νομοθεσία και δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες).

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ΟΑΥ, παρά τις συγκεκριμένες διαφωνίες, δεν προτίθεται να αλλάξει τους σχεδιασμούς του καθώς η έναρξη της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικών ψυχολόγων μέσω του ΓεΣΥ, ήταν μεταξύ άλλων και απαίτηση της Βουλής που προχώρησε στο παρά πέντε των βουλευτικών εκλογών σε ψήφιση σχετικής νομοθεσίας.