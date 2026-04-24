Ανοικτά μέτωπα στον τομέα των φαρμάκων του Γενικού Συστήματος Υγείας, με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας να καταβάλλει προσπάθειες για να επιλύσει προβλήματα, να διορθώσει στρεβλώσεις και να προωθήσει διαδικασίες για νέες εφαρμογές.

Σε πρώτο πλάνο, η καθυστέρηση την έγκριση αιτημάτων που υποβάλλονται από τους γιατρούς για σκευάσματα που χρειάζονται οι ασθενείς τους, ενώ ψηλά στις προτεραιότητες βρίσκεται και η σύσκεψη της ερχόμενης εβδομάδας υπό τον υπουργό Υγείας, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, που θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο συζήτησης της εξεύρεση τρόπου μείωσης των πολύ υψηλών συνεισφορών που καταβάλλουν οι πολίτες στα ιδιωτικά φαρμακεία εκτελώντας τις συνταγές τους για συγκεκριμένα φάρμακα.

Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις στην έγκριση ενέσιμων φαρμάκων για διαβητικούς και σχολιάζοντας τις καταγγελίες γιατρών, οι οποίοι πέραν από τον μεγάλο χρόνο αναμονής, τόνισαν και την εφαρμογή περίπλοκων διαδικασιών για την υποβολή των σχετικών αιτημάτων, ο αρμόδιος διευθυντής του ΟΑΥ, Άθως Τσινωντίδης, αναγνώρισε, μιλώντας στον «Φ» το πρόβλημα ενημερώνοντας ότι «προωθούνται λύσεις».

Η καθυστέρηση στην εξέταση των αιτημάτων αυτών, είπε, «είναι αυτή τη στιγμή γύρω στις τέσσερις με πέντε εβδομάδες, το πρόβλημα υπάρχει όμως προχωρήσαμε και έχουμε εντοπίσει κάποια ζητήματα στο λογισμικό, κάποιες ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε λειτουργία και κανονικά δεν θα έπρεπε και προωθούμε τις απαραίτητες αλλαγές». Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, «επεξεργαζόμαστε και άλλους τρόπους, ώστε να διαφοροποιηθούν κάποιες διαδικασίες που σήμερα ακολουθούνται και να μειωθεί έτσι και ο χρόνος αναμονής για τους γιατρούς που υποβάλλουν αιτήματα».

Για παράδειγμα, εξήγησε, «επεξεργαζόμαστε τρόπους με τους οποίους θα μειωθεί η ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση, όπως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το αίτημα των γιατρών αφορά την αλλαγή δοσολογίας για τους ασθενείς τους. Με τον τρόπο αυτό, θεωρούμε ότι ο χρόνος αναμονής θα μειωθεί κατά πολύ».

Υπό επεξεργασία, «βρίσκονται όμως κι άλλες λύσεις και περαιτέρω αλλαγές στις διαδικασίες, ώστε να διευκολύνουμε και τους γιατρούς και τους ασθενείς», ανέφερε σημειώνοντας ότι τους τελευταίους 11 μήνες έχουν εξεταστεί πέραν των 2.000 αιτήσεων.

Έντονος στις δηλώσεις του στον «Φ», επί του συγκεκριμένου θέματος, ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος ο οποίος υπέδειξε ότι «κάποια πράγματα δεν θα έπρεπε να φωνάξει η ΟΣΑΚ είτε σε επίπεδο εκτελεστικής επιτροπής, είτε από σε επίπεδο γιατρών της επιστημονικής της επιτροπής για να αναγνωρίζονται και να προωθούνται λύσεις» (σ.σ. υπενθυμίζεται ότι ο «Φ» είχε δημοσιοποιήσει τις διαμαρτυρίες των γιατρών, καταγράφοντας σε σχετικό ρεπορτάζ και συγκεκριμένα παραδείγματα ασθενών που αναμένουν εδώ και αρκετές εβδομάδες την έγκριση των αιτημάτων τους).

«Οι ασθενείς με διαβήτη δεν μπορούν να περιμένουν, δεν μπορούν να διακόπτουν τη θεραπεία τους. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην Κύπρο οι οποίοι είναι διαβητικοί, αρκετές χιλιάδες από αυτούς χρειάζονται αυτά τα ενέσιμα φάρμακα διότι πρόκειται για ασθενείς που δεν έχουν άλλη επιλογή. Η διακοπή μιας θεραπείας οδηγεί σε απορρύθμιση του διαβήτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των ασθενών».

Πληθαίνουν τα παράπονα για τις υψηλές συνεισφορές

Ένα από τα μεγαλύτερα ανοικτά ζητήματα το τελευταίο διάστημα στον τομέα των φαρμάκων του ΓεΣΥ, είναι πολύ υψηλές συνεισφορές (ποσά που πληρώνουν οι πολίτες κατά την εκτέλεση των συνταγών τους στα ιδιωτικά φαρμακεία) για συγκεκριμένα φάρμακα, οι οποίες έχουν προκύψει έπειτα και από την τελευταία αναθεώρηση του τιμοκαταλόγου φαρμάκων από το υπουργείο Υγείας.

Μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα για τις χιλιάδες ασθενών που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγήυ αφού η συνεισφορά που καλούνται πλέον να καταβάλουν ξεπερνά τα €20 κάθε μήνα, μόνο για ένα φάρμακο.

Το θέμα είχε απασχολήσει τον περασμένο μήνα σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον ΟΑΥ, στην παρουσία φαρμακευτικών εταιρειών και οργανωμένων ασθενών. Μετά από τη σύσκεψη ο Οργανισμός έθεσε ενώπιον των εταιρειών πρόταση η οποία, μεταξύ άλλων, προέβλεπε ότι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ δεν θα καταβάλλουν συνεισφορά υψηλότερη των €10 για συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων (πρόταση την οποία είχε καταθέσει και η ΟΣΑΚ).

Η πρόταση του ΟΑΥ δεν φαίνεται να έγινε αποδεκτή από τις φαρμακευτικές εταιρείες και ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, συγκάλεσε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί, όπως έγινε γνωστό την ερχόμενη εβδομάδα.

Τη στιγμή, όμως, που ακόμα αναζητούνται λύσεις, τα σχετικά παράπονα στο Παρατηρητήριο Ασθενών της ΟΣΑΚ πληθαίνουν με τους ασθενείς να διαμαρτύρονται εντόνως για τα ποσά που καλούνται πλέον να πληρώσουν κατά την εκτέλεση των συνταγών τους. Το πρόβλημα, αφορά γύρω στις 10.000 ασθενείς πλείστοι των οποίων χαμηλοσυνταξιούχοι.

Αποθέματα για δύο μήνες για 27 φάρμακα

Μαζί με όλα τα πιο πάνω, σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία για αύξηση του αριθμού των εξειδικευμένων φαρμάκων που λαμβάνουν οι χρόνιοι ασθενείς από τα νοσοκομειακά φαρμακεία και χορηγούνται με τη διαδικασία των δίμηνων συνταγών. Των συνταγών, δηλαδή, μέσω των οποίων οι ασθενείς με την εκτέλεση τους εξασφαλίζουν αποθέματα για να καλύψουν τις ανάγκες τους για δύο μήνες και όχι μόνο για έναν όπως συμβαίνει με τις κανονικές συνταγές.

Όπως πληροφορούμαστε, μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν ενταχθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία 27 εξειδικευμένες θεραπείες και αναμένεται ότι εντός Μαΐου θα ενταχθούν άλλες δύο.

Στόχος της εφαρμογής των συνταγών με την ένδειξη 2ΜΗΝ είναι να σταματήσει το συνεχές πήγαινε-έλα των χρόνιων ασθενών στα κρατικά φαρμακεία και να μειωθούν έτσι και οι ουρές αναμονής που σχηματίζονται σχεδόν κάθε μήνα στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Σε εξέλιξη, όμως, βρίσκεται και η διαδικασία μεταφοράς των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων που κατ’ εξαίρεση χορηγούνται σε συγκεκριμένες ομάδες χρόνιων ασθενών μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Οι ασθενείς λαμβάνουν τα συγκεκριμένα σκευάσματα (αρκετά εκ των οποίων συμπληρώματα διατροφής και βιταμίνες καθώς αποτελούν μέρος της θεραπείας τους) από τα νοσοκομειακά φαρμακεία και με τη νέα διαδικασία που ακολουθεί ο ΟΑΥ, θα είναι δυνατή η εξασφάλιση τους από τα φαρμακεία της γειτονιάς.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουν μεταφερθεί στα ιδιωτικά φαρμακεία τέσσερα τέτοια σκευάσματα ενώ μέσω του ΓεΣΥ χορηγούνται κατ’ εξαίρεση συνολικά 41 μη συνταγογραφούμενα φάρμακα.