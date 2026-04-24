Αμερικανός στρατιώτης κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε απόρρητες πληροφορίες για την επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, προκειμένου να στοιχηματίσει σε πλατφόρμα πρόβλεψης γεγονότων και να αποκομίσει κέρδη άνω των 400.000 δολαρίων, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές όπως αναφέρουν σε άρθρο τους οι New York Times.

Ο λοχίας των Ειδικών Δυνάμεων του αμερικανικού στρατού, Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ, που υπηρετούσε στη βάση Φορτ Μπραγκ στη Βόρεια Καρολίνα, κατηγορείται ότι αξιοποίησε απόρρητες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς και το FBI, ο στρατιώτης φέρεται να προχώρησε σε σειρά στοιχημάτων στην πλατφόρμα Polymarket, βασιζόμενος σε εμπιστευτικά δεδομένα που γνώριζε λόγω της συμμετοχής του στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επιχείρησης.

Κέρδη εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Βαν Ντάικ πόνταρε περισσότερα από 33.000 δολάρια σε σενάρια που σχετίζονταν με την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία και την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα.

Μετά την επιτυχή επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων στις αρχές Ιανουαρίου 2026, τα στοιχήματα αυτά απέφεραν στον στρατιώτη κέρδη που ξεπέρασαν τα 400.000 δολάρια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να αποκρύψει την παράνομη δραστηριότητά του.

Φέρεται να μετέφερε τα κέρδη του σε ξένους λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων, να δημιούργησε νέους λογαριασμούς και να προσπάθησε να διαγράψει τα ίχνη του από την πλατφόρμα συναλλαγών.

Παρέμβαση εισαγγελέα: «Καθαρή περίπτωση insider trading»

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, Τζέι Κλέιτον, δήλωσε ότι ο στρατιώτης χρησιμοποίησε απόρρητες πληροφορίες για να «τοποθετήσει στοιχήματα σχετικά με τον χρόνο και την έκβαση της επιχείρησης, με μοναδικό στόχο το κέρδος».

Όπως τόνισε, «οι αγορές προβλέψεων δεν αποτελούν καταφύγιο για τη χρήση εμπιστευτικών ή απόρρητων πληροφοριών για προσωπικό όφελος».

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι ανησυχίες για τη χρήση εσωτερικής πληροφόρησης σε πλατφόρμες στοιχημάτων επί πραγματικών γεγονότων.

Τους τελευταίους μήνες, οι εταιρείες που διαχειρίζονται τέτοιες αγορές βρίσκονται υπό αυξημένο έλεγχο, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κατατεθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της χρήσης τους από κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Παράλληλα, εξετάζονται αυστηρότερα ρυθμιστικά μέτρα, καθώς εντείνεται η ανησυχία ότι άτομα με πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση ενδέχεται να εκμεταλλεύονται γεγονότα διεθνούς σημασίας.

Προειδοποιήσεις και αντιδράσεις από τον Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε τον προηγούμενο μήνα προειδοποίηση προς το προσωπικό για αποφυγή συναλλαγών με βάση εσωτερική πληροφόρηση, εν μέσω αύξησης ύποπτων κινήσεων σε αγορές πρόβλεψης, συμβόλαια πετρελαίου και μετοχές που σχετίζονται με γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ερωτηθείς για τις ανησυχίες ότι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι ενδέχεται να εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές, ακόμη και σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι «δυστυχώς, ολόκληρος ο κόσμος έχει γίνει κάπως σαν καζίνο».

Πρόσθεσε: «Ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα υπέρ αυτών των πρακτικών. Δεν μου αρέσουν σε επίπεδο αρχής. Είναι όμως αυτό που είναι. Δεν είμαι ευχαριστημένος με όλα αυτά».

Το στοίχημα πριν από τη σύλληψη Μαδούρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες πριν από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου, χρήστης της Polymarket είχε τοποθετήσει στοίχημα ύψους 32.000 δολαρίων ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας θα έχανε την εξουσία μέχρι το τέλος του μήνα.

Trump:



The whole world, unfortunately, has become somewhat of a casino.



I am not happy with any of that stuff. pic.twitter.com/yQvGPg5Ysx — Clash Report (@clashreport) April 23, 2026

Το στοίχημα αυτό απέφερε κέρδη άνω των 400.000 δολαρίων, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν συνδέεται άμεσα με τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

