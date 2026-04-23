Με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν, αφού βάσει πρόσφατων τοποθετήσεων από πλευράς Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, στη Βουλή, στα τέλη Μαΐου λήγει το συμβόλαιο του Οργανισμού με την ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται το λογισμικό του ΓεΣΥ και της μεταξύ τους συζητήσεις να εξελίσσονται σε διαβούλευση για πολύ γερά νεύρα, στο κάδρο μπαίνει τώρα και η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, όπως πληροφορούμαστε, ετοιμάζεται να προκηρύξει διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους επαγγελματίες, με στόχο τη διενέργεια ανεξάρτητου και εις βάθος ελέγχου του συστήματος, με την πρωτοβουλία αυτή να εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που έχει ήδη πραγματοποιήσει η Υπηρεσία στο πρόσφατο παρελθόν, εκφράζοντας προβληματισμούς για τον τρόπο εφαρμογής της σχετικής σύμβασης.

Ο έλεγχος που προγραμματίζεται δεν θα περιοριστεί στα τεχνικά ζητήματα που παρουσιάστηκαν στη λειτουργία του λογισμικού, αλλά, θα αφορά και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της αναδόχου εταιρείας έναντι του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και σίγουρα ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο κατά πόσο ενεργοποιήθηκαν, ή έπρεπε να ενεργοποιηθούν, ρήτρες που προβλέπονται στη σύμβαση σε περιπτώσεις λαθών, παραλείψεων ή δυσλειτουργιών.

Ο χρόνος βεβαίως που έχει μπροστά της η Ελεγκτική Υπηρεσία είναι, αυτή τη στιγμή, περιορισμένος εάν ληφθεί υπόψη το στενό χρονικό περιθώριο που υπάρχει μέχρι τη λήξη της ισχύουσας σύμβασης, καθώς σε περίπτωση που ο ΟΑΥ καταφέρει να ολοκληρώσει τη διαδικασία απεγκλωβισμού του από τη συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία, τότε από τις αρχές Ιουνίου αναμένεται να αναλάβει ο ίδιος τη διαχείριση του λογισμικού του ΓεΣΥ.

Αυτή τη στιγμή και παρά τις εντατικές διαβουλεύσεις των τελευταίων εβδομάδων μεταξύ των δύο πλευρών, (ΟΑΥ και αναδόχου), δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση της διαχείρισης του λογισμικού.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν γεφυρωθεί πλήρως και σύμφωνα με μερίδα εμπλεκομένων στην όλη διαδικασία, ένα ενδεχόμενο «διαζύγιο» με συγκρουσιακό τρόπο δεν θεωρείται η καλύτερη δυνατή λύση, καθώς ενδέχεται να δημιουργήσει επιπλέον δυσκολίες σε μια ήδη απαιτητική μεταβατική περίοδο.

Στην προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών είχε εμπλακεί το προηγούμενο διάστημα και η Κυβέρνηση, με τον υπουργό Υγείας και τον υφυπουργό Καινοτομίας να κάνουν τις παρεμβάσεις τους με στόχο την επίτευξη μιας συναινετικής λύσης.

Στόχος αυτών των παρεμβάσεων ήταν να διασφαλιστεί ότι η συνεργασία μεταξύ ΟΑΥ και αναδόχου εταιρείας θα ολοκληρωθεί με ομαλό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει τεχνική υποστήριξη στον Οργανισμό κατά το πρώτο κρίσιμο στάδιο μετάβασης.

Καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της διαδικασίας αυτής είναι και η παράδοση όλων των απαραίτητων δεδομένων και τεχνικών ρυθμίσεων από τον σημερινό διαχειριστή του συστήματος προς τον ΟΑΥ.

Χωρίς πλήρη πρόσβαση στις παραμέτρους λειτουργίας του λογισμικού, το έργο του Οργανισμού θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο και το ενδεχόμενο να επηρεαστεί η λειτουργία του ΓεΣΥ γενικά θα είναι πολύ μεγάλο. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, κοινή επιδίωξη παραμένει η αποφυγή μιας μετωπικής σύγκρουσης που θα δυσκόλευε ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι, η τελευταία επίσημη τοποθέτηση του ΟΑΥ επί του ζητήματος έγινε κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του ΓεΣΥ στη Βουλή, όταν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, Σταύρος Μιχαήλ, ανακοίνωσε ότι από τον Μάιο ο ΟΑΥ προγραμματίζει να αναλάβει τη διαχείριση του λογισμικού του συστήματος.