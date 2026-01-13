Απελπισμένοι εμφανίζονται γιατροί, φαρμακοποιοί και ασθενείς, εξαιτίας των προβλημάτων που παρουσιάζει στη λειτουργία του από το πρωί σήμερα το λογισμικό σύστημα του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ). Οι αντιδράσεις να είναι πλέον εντονότερες αφού πρόκειται για τη δεύτερη συνεχή ημέρα κατά την οποία η καταχώρηση και η εκτέλεση συνταγών είναι σχεδόν αδύνατη.

Όπως ανέφεραν στο philenews γιατροί και φαρμακοποιοί, τη στιγμή που οι εποχιακές λοιμώξεις παρουσιάζουν έξαρση και οι ανάγκες των πολιτών είναι μεγαλύτερες, η εξυπηρέτηση των ασθενών «αναδεικνύεται ως η δυσκολότερη υπόθεση».

Σε δύσκολη θέση βρίσκονται οι πολίτες που μεταβαίνουν στα φαρμακεία για εκτέλεση των συνταγών τους, εάν και εφόσον ο γιατρός τους καταφέρει να συνταγογραφήσει, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι φαρμακοποιοί υποχρεώνονται να ζητήσουν από τους ασθενείς να αποχωρήσουν και να επανέλθουν αργότερα.