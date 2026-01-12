Για τα καλά μας έπιασαν οι εποχιακές λοιμώξεις με τη γρίπη να τρίζει τα δόντια, τα ιατρεία των προσωπικών γιατρών και τα ιδιωτικά φαρμακεία να γεμίζουν και τον αριθμό των ανθρώπων που χρήζουν νοσηλείας, μέρα με την ημέρα, να γίνεται μεγαλύτερος.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπως ανέφερε στο philenews ο εκπρόσωπος τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Χαράλαμπος Χαριλάου, «καταγράφηκε σημαντικά αυξημένη προσέλευση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών ενώ αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα υπάρχει και στον αριθμό των ασθενών που χρήζουν νοσηλείας».

Η γρίπη φαίνεται να κυριαρχεί έναντι των υπολοίπων ιών του χειμώνα ενώ αρκετοί είναι πολίτες που προσέρχονται στα φαρμακεία προκειμένου να εκτελέσουν τις συνταγές που οι γιατροί τους εκδίδουν, ανάλογα με την περίπτωση, τη λοίμωξη και τις ανάγκες τους.

Τη στιγμή όμως που τα φαρμακεία είναι γεμάτα, από το πρωί σήμερα, με κόσμο, «το λογισμικό του ΓεΣΥ, όπως δυστυχώς συμβαίνει πολύ συχνά τις Δευτέρες, παρουσίασε και σήμερα προβλήματα», ανέφερε στο philenews ο πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου Πλούταρχος Γεωργιάδης.

«Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί διότι αντιλαμβάνεστε ότι ταλαιπωρούνται οι πολίτες και σίγουρα ταλαιπωρούνται και οι ασθενείς».

Αναφέρεται ότι παράπονα για τη λειτουργία του λογισμικού, είχαν γίνει στο philenews σήμερα το πρωί και από προσωπικούς γιατρούς οι οποίοι αδυνατούσαν να συνταγογραφήσουν για τους ασθενείς τους.