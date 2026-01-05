Κυριαρχεί πλέον η γρίπη με τη μετάδοση της μεταξύ των πολιτών να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και τον αριθμό των ατόμων που παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα και χρήζουν νοσηλείας να αυξάνεται καθημερινά.

Ο κορωνοϊός βρίσκεται σε σταθερά επίπεδα ενώ ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV), ευτυχώς φέτος παρουσιάζει χαμηλή δραστηριότητα.

Τα νοσοκομεία λειτουργούν με την πληρότητα των θαλάμων τους να προσεγγίζει πλέον το 90%, ωστόσο, όπως ανέφερε στο philenews ο εκπρόσωπος τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Χαράλαμπος Χαριλάου, «αυτό δεν μας ανησυχεί διότι έχουμε κάνει την προετοιμασία μας για να είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε όλους τους ασθενείς που θα χρειαστούν τη βοήθεια μας».

Κατά τη διάρκεια των γιορτών, είπε ο κ. Χαριλάου, «είχαμε αυξημένη προσέλευση ασθενών στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, με τα περιστατικά να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα συνήθη περιστατικά που αφορούσαν εμφράγματα, εγκεφαλικά επεισόδια, τραυματισμούς κλπ και τα περιστατικά που αφορούσαν τις εποχιακές λοιμώξεις και κυρίως την γρίπη Α η οποία φαίνεται να κυριαρχεί».

Τα άτομα που εισάγονται για νοσηλεία λόγω της γρίπης, εξήγησε, «είναι άτομα ηλικιωμένα κυρίως τα οποία παρουσιάζουν τα σοβαρά συμπτώματα ενώ βρίσκονται στα σπίτια τους».

«Έχουμε αύξηση των περιστατικών και θα συνεχίσουμε να έχουμε και τις επόμενες εβδομάδες. Η κορύφωση της γρίπης παρουσιάζεται στα μέσα Ιανουαρίου και οι αυξημένοι αριθμοί μπορεί να συνεχίσουν να καταγράφονται μέχρι και τον Μάρτιο. Ως εκ τούτου είναι κάτι το οποίο αναμέναμε και σίγουρα είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και παν ενδεχόμενο».