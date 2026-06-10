Σε κατάσταση απελπισίας ασθενείς, κυρίως ηλικιωμένοι, οι οποίοι, για πέμπτο συνεχόμενο μήνα καλούνται να πληρώσουν πέραν των €20 συνεισφορά για να εξασφαλίσουν το φάρμακο που χρειάζονται μέσω Γενικού Συστήματος Υγείας.

Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν οι ασθενείς αυτοί θα συνεχίσουν να καταβάλλουν υψηλή συνεισφορά για αρκετό ακόμα διάστημα αφού ο διάλογος μεταξύ Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και φαρμακευτικών εταιρειών κατέληξε σε συμφωνία που δεν δίνει άμεση λύση στο πρόβλημα τους.

Το γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδραση των οργανωμένων ασθενών, με τον επίτιμο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Μάριο Κουλούμα, να τονίζει σε δηλώσεις του στον «Φ» ότι «πρόκειται για ένα πρόβλημα για το οποίο η λύση θα έπρεπε να βρεθεί χθες διότι μιλάμε για περίπου 10.000 ασθενείς, στην πλειονότητα τους ηλικιωμένοι, τους οποίους θέτουμε σε κίνδυνο αφού στην ουσία δεν έχουν εναλλακτική επιλογή φαρμάκου».

Ενδεικτική είναι η περίπτωση ασθενούς ο οποίος επικοινώνησε με το Παρατηρητήριο Ασθενών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου ζητώντας βοήθεια, αφού, όπως είπε, ζει με δημόσιο βοήθημα το οποίο δεν είναι αρκετό για να εξασφαλίζει το φάρμακο του καταβάλλοντας τόσο υψηλή συνεισφορά επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύασμα αποτελεί τη μοναδική ασφαλή επιλογή για τον ίδιο.

Στο Παρατηρητήριο Ασθενών καταγράφηκε και δεύτερο παράπονο από άλλο ηλικιωμένο ασθενή, ενώ τρίτος ασθενής επικοινώνησε με τον ΟΑΥ πριν από έναν μήνα ζητώντας ενημέρωση για το κατά πόσο η συνεισφορά θα μειωθεί, χωρίς όμως, όπως ανέφερε να λάβει μέχρι σήμερα κάποια απάντηση.

«Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη», είπε ο κ. Κουλούμας υπενθυμίζοντας ότι το πρόβλημα ξεκίνησε μετά την αναθεώρηση των τιμών των φαρμάκων τον περασμένο Φεβρουάριο και οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στο γεγονός ότι σε ένα από τα φάρμακα της συγκεκριμένης κατηγορίας έληξε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα), με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι τιμές των υπολοίπων σκευασμάτων.

Τα φάρμακα αυτά, είπε, «ανήκουν στην ίδια κατηγορία, τη λεγόμενη “me too”, απευθύνονται στην ίδια πάθηση αλλά περιέχουν διαφορετική ουσία με αποτέλεσμα μεγάλη μερίδα ασθενών να μην έχει άλλη επιλογή».

Από τον πρώτο μήνα, υπενθύμισε ο κ. Κουλούμας η ΟΣΑΚ διαμαρτυρήθηκε και έπειτα από τις διαμαρτυρίες μας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στον ΟΑΥ στην παρουσία και των φαρμακευτικών εταιρειών. Στη συνάντηση τέθηκε επί τάπητος το ενδεχόμενο επιβολής ανώτατου ορίου στις συνεισφορές για τη συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων. Αν και η θέση μας είναι ότι ο δικαιούχος δεν πρέπει να καταβάλλει συνεισφορά από τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλη επιλογή φαρμάκου για την περίπτωση του και το φάρμακο του δεν παρουσίασε καμία αλλαγή στην τιμή του, η ΟΣΑΚ εισηγήθηκε να καθοριστεί πλαφόν στις συνεισφορές και η πρόταση υιοθετήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον ΟΑΥ. Όπως πληροφορηθήκαμε, διότι δεν κληθήκαμε σε άλλη συνάντηση, οι φαρμακευτικές εταιρείες απέρριψαν την εισήγηση, καταθέτοντας δική τους εναλλακτική πρόταση την οποία ο ΟΑΥ δεν αποδέχθηκε, αφού θα οδηγούσε σε αναθεώρηση ολόκληρου του συστήματος υπολογισμού των συνεισφορών. Ακολούθησε σύσκεψη υπό τον υπουργό Υγείας. Και πάλι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία και όπως πληροφορούμαστε τώρα ΟΑΥ και εταιρείες κατέληξαν σε λύση, βάσει της οποίας, όταν προκύπτει παρόμοιο πρόβλημα ο Οργανισμός θα διαβουλεύεται με την εκάστοτε επηρεαζόμενη εταιρεία για να συμφωνείται εκ νέου η συνεισφορά».

Για το συγκεκριμένο σκεύασμα το οποίο λαμβάνουν καρδιοπαθείς, η διαπραγμάτευση μεταξύ ΟΑΥ και φαρμακευτικής εταιρείας δεν έχει ακόμα αρχίσει «και σίγουρα κανένας δεν ξέρει ούτε το πότε θα υπάρξει κατάληξη, ούτε το που θα καθοριστεί η συνεισφορά την οποία οι ασθενείς θα καλούνται να πληρώσουν».

«Είναι αδιανόητο να καταλήγουμε σε συμφωνίες και αποφάσεις που δεν έχουν ως προτεραιότητα τον ασθενή. Μπορούμε να καταλάβουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν σε μια διαπραγμάτευση αλλά θεωρούμε ότι πλέον ήρθε η ώρα να παρέμβει επί της ουσία ο υπουργός Υγείας και να οδηγήσει σε λύση που θα βοηθά τους πολίτες. Λύσεις υπάρχουν και πέραν από τον καθορισμό πλαφόν. Η συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων, τα “me too”, δημιουργήθηκε ως μια λύση ανάγκης μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πλέον ήρθε η ώρα να δούμε ακόμα και την κατάργηση της. Φάρμακα τα οποία περιέχουν διαφορετική ουσία πρέπει να αντιμετωπίζονται ως διαφορετικά φάρμακα. Εάν δεν λάβουμε αποφάσεις ουσιαστικές σήμερα, τότε τα επόμενα χρόνια, με κάθε αναθεώρηση του τιμοκαταλόγου και με κάθε λήξη της πατέντας κάποιου σκευάσματος, θα πληρώνουν τη νύμφη οι ασθενείς».