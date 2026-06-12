ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Σωκράτους Ολυμπιάδα, Λεωφ. Τζον Κένεντι 103, κατ. 3. Απέναντι από πρατήριο καυσίμων ESSO, δίπλα από το περίπτερο «Λάμπρος», 500μ. από LIDL, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22210062.

>Τάππας Τήνια, Μετοχίου 51, κατ. Β-Δ. Μετά από το εστιατόριο «Το Παντοπωλείο» και δίπλα από το «Stop and Watch», Άγιος Ανδρέας, τηλ. 22570999.

>Ξενοφώντος Ξένιος, Θεοδόση Πιερίδη 15. 50μ. έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Τσέρι, τηλ. 22721451, 99556039.

>Λιασή Μαρία, Στασίνου 36. Φώτα τροχαίας Ιφιγένειας με Στασίνου, έναντι Κεντρικών Γραφείων Τράπεζας Κύπρου, Ακρόπολη, Στρόβολος, τηλ. 22679696, 95115710.

>Πέτρου Νικόλας, Λεωφ. Σταυρού 29. Απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», δίπλα από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Στρόβολος, τηλ. 22313838, 97943494.

>Ρούσου Σουτζιή Χρυσάνθη, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 6Α, Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521230, 22522956.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Χαραλάμπους Χάρης, Μίλτωνος 56. Άγιος Σπυρίδωνας, στρίψιμο BMW Πηλακούτα προς Ζακάκι, απέναντι από έπιπλα «febalcasa», Λεμεσός, τηλ. 25710330, 25770285.

>Νεοκλέους Άντρια, Παναγίας Ευαγγελίστριας 32, κατ. 234. Πλησίον κυκλικού κόμβου Τροόδους, απέναντι από «Coffee Island», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25322333, 99824908.

>Φιλίππου Κωνσταντίνος, Αποστόλου Βαρνάβα 33. Βόρεια φώτων τροχαίας «Συμιλλίδη», δίπλα από πρακτορείο ΟΠΑΠ, Λεμεσός, τηλ. 25660088, 97728613.

>Κοσκινάς Σάββας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 8. Δρόμος Μέσα Γειτονιάς, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25728205, 25728210.

>Κουπέπας Ανδρέας, Ανοικοδομήσεως 37Β. Βόρεια κυκλικού κόμβου Λινόπετρας κι αριστερά (δρόμος Συνοικισμού), Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25724545, 99468643.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Ριζέκ Ανδρέας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 65, Κίτι, τηλ. 24427065, 99576122.

>Σεβέρης Μάριος, Παύλου Βαλδασερίδη 8. Πλησίον υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Λάρνακα, τηλ. 24639410, 24662497.

>Κουλουμά Δημητρίου Άννα, Ηνωμένων Εθνών 16Α. Δρόμος Λάρνακας – Λεμεσού, Λάρνακα, τηλ. 24642333, 24661155.

ΠΑΦΟΣ

>Παναγιώτου Έλενα, Ιπποκράτους 21-23. Στην «Περβόλα», έναντι χρυσοχοείου «Μαρία», Πάφος, τηλ. 26911886, 99474434.

>Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Πιττάτζης Ισαάκ, Αγίου Γεωργίου 7, Παραλίμνι, τηλ. 23822577, 23827058.

>Προκοπίου Άνδρη – Παναγιώτα, Μακαρίου Γ΄ 36, Δερύνεια, τηλ. 23730725.