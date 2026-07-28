ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Καγκελλάρη Χριστίνα, Καντάρας 152, κατ. Β, Στρόβολος, τηλ. 22315795.

Κραμβής Σ. Κλεάνθης, Καλλιπόλεως 12Γ-Δ. Δίπλα από Ταχυδρομείο Λυκαβηττού, Λευκωσία, τηλ. 22761699, 22516577.

Οικονομίδου – Κεφάλα Μάρλεν, Ιθάκης 84Γ-Δ. Έναντι νοσοκομείου «Απολλώνειο», Έγκωμη, τηλ. 22352933, 99664343.

Λαζάρου Λίζα, Λεωφ. Αγ. Γεωργίου 106. Κοντά στα McDonald’s, Λακατάμια, τηλ. 22381581, 22383120.

Περίσσιου Βασιλική, Λεωφ. Κένεντι 72. Απέναντι από την «Pizza Hut», Λευκωσία, τηλ. 22250888.

Αντωνίου Ιωάννης, Γιάννου Κρανιδιώτη 64, Λατσιά, τηλ. 22481370, 22481233.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Μαλιώτη Χρυσάνθη, Γεώργιου Αβέρωφ 26. Βόρεια φώτων τροχαίας «FOUI», πλησίον Λυκείου Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός, τηλ. 25567939, 99461515.

Χριστοφόρου Νέαρχος, Λεωφ. Μακαρίου 112. Μεταξύ φώτων τροχαίας «ERA Apollon» και φώτων τροχαίας Πολεμιδιών, δίπλα από κατάστημα παιδικών «OKAIDI» και «Nike», Λεμεσός, τηλ. 25822838, 99200860.

Δάρβης Γεώργιος, Βασίλη Μιχαηλίδη 13, «IASO MEDICAL CENTER», Λεμεσός, τηλ. 25347070, 99201014.

Κολοκοτρώνη Δέσποινα, Ομήρου 63. Δίπλα από κατάστημα «SHOEBOX», Χαλκούτσα, Άγιος Νικόλαος, τηλ. 25313123.

Παρλάς Κυριάκος, Μιχαήλ Ζαβού 102. 200μ. ανατολικά από «Sports Direct» στον Άγιο Αθανάσιο, δίπλα από το γυμναστήριο «Olympia Centre», Λεμεσός, τηλ. 25522777, 99977171.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Θεοφάνους Δέσπω, Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1, «Παναγιώτειο Μέγαρο», κατ. 2. Έναντι «Costa Coffee», Λάρνακα, τηλ. 24622522, 24720083.

Μικάλλη Μερόπη, Απ. Ανδρέα 37. Περιοχή «Κρασά», πρώην υπεραγορά «Κονή», Αραδίππου, τηλ. 24360647.

Παναγιώτου Μικαέλλα, Λεωφ. Παπανικολή 39. Απέναντι από το Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (Ανόρθωσης), Λάρνακα, τηλ. 24251166, 24663635.

ΠΑΦΟΣ

Πολυκάρπου Ίκαρος, Ελευθερίου Βενιζέλου 29. Κάτω από την κλινική «Άγιος Γεώργιος», Πάφος, τηλ. 26935133, 26653809.

Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γιάλλουρος Πανίκος, 1ης Απριλίου 184. Απέναντι από την υπεραγορά «Σκλαβενίτης», Παραλίμνι, τηλ. 23825979, 23744771.

Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω, Καρύων 95Α, Αυγόρου, τηλ. 23922189, 99832321.