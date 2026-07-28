Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από πυροβολισμούς ενόπλου στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο της Πόλης του Μεξικού, λίγα τετράγωνα μακριά από την έδρα της προεδρίας. Το περιστατικό είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστο για την πρωτεύουσα, ενώ οι δράστες διέφυγαν με μοτοσικλέτα.

Το θύμα ήταν άνδρας 42 ετών, που έγινε στόχος σύμφωνα με τη γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Ασφαλείας «απευθείας επίθεσης». Οι τραυματίες είναι άνδρες 39 ετών, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

#Ultimominuto Gran movilización policíaca en la Plaza Santo Domingo, en el Centro Histórico de Ciudad de México, debido a una balacera que dejó una persona muerta y dos más heridas, los responsables huyeron en moto pic.twitter.com/wLnUv28LOU July 27, 2026

Αν και το Μεξικό σαρώνεται από κύμα βίας σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, ή/και σε περιοχές όπου δρουν συμμορίες επιδιδόμενες κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, τέτοια επεισόδια είναι σπάνια στην πρωτεύουσα. Ωστόσο είναι γνωστό ότι στη μητρόπολη δρουν αντίπαλες συμμορίες, ιδίως η Unión Tepito και η Fuerza Anti-Unión.

Η δολοφονία διαπράχτηκε στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο, όπου σύμφωνα με την αστυνομία διακινούνται ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα.

#Alerta | #Nación 🚨🔫 Ataque armado en inmediaciones de la plaza de Santo Domingo en el centro histórico de la #CDMX. El saldo es de una persona muerta y dos más heridas. Los responsables presuntamente huyeron en motocicleta.



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Η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ κατοικεί σε περιοχή που δεν απέχει πολύ από εκεί.

protothema.gr