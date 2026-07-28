Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από πυροβολισμούς ενόπλου στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο της Πόλης του Μεξικού, λίγα τετράγωνα μακριά από την έδρα της προεδρίας. Το περιστατικό είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστο για την πρωτεύουσα, ενώ οι δράστες διέφυγαν με μοτοσικλέτα.
Το θύμα ήταν άνδρας 42 ετών, που έγινε στόχος σύμφωνα με τη γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Ασφαλείας «απευθείας επίθεσης». Οι τραυματίες είναι άνδρες 39 ετών, πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Αν και το Μεξικό σαρώνεται από κύμα βίας σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ, ή/και σε περιοχές όπου δρουν συμμορίες επιδιδόμενες κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, τέτοια επεισόδια είναι σπάνια στην πρωτεύουσα. Ωστόσο είναι γνωστό ότι στη μητρόπολη δρουν αντίπαλες συμμορίες, ιδίως η Unión Tepito και η Fuerza Anti-Unión.
Η δολοφονία διαπράχτηκε στην πλατεία Σάντο Ντομίνγκο, όπου σύμφωνα με την αστυνομία διακινούνται ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα.
Η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ κατοικεί σε περιοχή που δεν απέχει πολύ από εκεί.