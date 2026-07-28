Σε νέα περίοδο αβεβαιότητας εισέρχεται η Μέση Ανατολή, καθώς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα για τις διπλωματικές επαφές, ενώ επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα καταγράφονται σε Ιράκ και Σαουδική Αραβία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε προσωρινά τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί περιθώριο στη διπλωματία. Υποστήριξε, παράλληλα, ότι η Τεχεράνη ζήτησε την επανέναρξη των επαφών, προειδοποιώντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα αρχίσουν εκ νέου εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

«Μας ζήτησαν πολύ ευγενικά να σταματήσουμε και να συναντηθούμε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «καλές συνομιλίες» και εξέφρασε την εκτίμηση ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματικής προσπάθειας οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η Τεχεράνη απέρριψε την αμερικανική εκδοχή. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, ανέφερε ότι εξακολουθούν να ανταλλάσσονται μηνύματα μέσω μεσολαβητών, αλλά χαρακτήρισε «κατασκευασμένες» τις πληροφορίες ότι το Ιράν ζήτησε διαπραγματεύσεις.

Η ιρανική πλευρά υποστήριξε επίσης ότι δεν προτίθεται να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να καθορίζουν μονομερώς τον χρόνο έναρξης ή τερματισμού των εχθροπραξιών.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι αποδυναμώθηκε ο ιρανικός στρατός

Κατά την παρουσία του σε εγκαταστάσεις της General Motors στο Μίσιγκαν, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι έχουν πληγεί σημαντικές υποδομές του ιρανικού ναυτικού, της πολεμικής αεροπορίας και της αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς και τμήματα της στρατιωτικής διοίκησης.

Ανέφερε ακόμη ότι έχει περιοριστεί σημαντικά η ικανότητα της Τεχεράνης να κατασκευάζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν συνοδεύτηκαν από ανεξάρτητα επαληθεύσιμα στοιχεία.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της πολιτικής των ΗΠΑ παραμένει η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Παράλληλα, επέκρινε την προσέγγιση του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να πιεστεί μόνο μέσω της επίδειξης ισχύος.

Επιθέσεις με drones στο βόρειο Ιράκ

Νέα επεισόδια καταγράφηκαν στο βόρειο Ιράκ, όπου μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ή επιχείρησαν να πλήξουν περιοχές κοντά στο Ερμπίλ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλέστηκε το Al Jazeera, τουλάχιστον τέσσερα drones, τα οποία φέρεται να ήταν ιρανικά, κινήθηκαν προς τις περιοχές Χαλίφαν και Σοράν. Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν πυρκαγιές, ενώ ορισμένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν ή συνετρίβησαν κοντά στους στόχους τους.

Άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι αεροσκάφη και μη επανδρωμένα συστήματα του διεθνούς συνασπισμού αναχαίτισαν drones πάνω από την περιοχή. Δεν υπήρξε άμεση επίσημη ανακοίνωση από την Ουάσινγκτον για την έκταση της αμερικανικής στρατιωτικής κινητοποίησης.

Ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν, από την πλευρά τους, ότι αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ του δυτικού Ιράκ. Το δίκτυο IRIB δημοσίευσε εικόνες που, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, παρουσίαζαν το αεροσκάφος να φλέγεται μετά τη συντριβή του. Η πληροφορία δεν είχε επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή ή από τις αμερικανικές αρχές.

Αναφορές για επίθεση στο κοίτασμα Khor Mor

Στο ήδη τεταμένο σκηνικό προστέθηκαν αναφορές για νέα επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου Khor Mor, στη Σουλεϊμανίγια της αυτόνομης κουρδικής περιοχής του Ιράκ.

Το Khor Mor συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες εγκαταταστάσεις φυσικού αερίου του βόρειου Ιράκ και τροφοδοτεί με καύσιμο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή.

Ιρανικά μέσα ανέφεραν ότι η εγκατάσταση έγινε στόχος επίθεσης τις πρώτες πρωινές ώρες, περίπου την ίδια περίοδο κατά την οποία καταγράφηκαν εκρήξεις στο Ερμπίλ. Δεν υπήρξε άμεση ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την έκταση της επίθεσης ή για ενδεχόμενες ζημιές.

Το κοίτασμα είχε βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο κατά τους προηγούμενους μήνες, με τις επιθέσεις να προκαλούν προβλήματα στην παραγωγή φυσικού αερίου και στην ηλεκτροδότηση της κουρδικής περιοχής.

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε drones

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν στόχο το Ριάντ και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Ανατολική Επαρχία.

Το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τα drones εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Ιράκ από ένοπλες οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν. Το Ριάντ δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για πιθανές ζημιές ή απώλειες.

Οι επιθέσεις ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών του Κόλπου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν σημαντικά περιορισμένες.

Ισχυρή υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου

Παρά τη συνεχιζόμενη αστάθεια, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν απότομα τη Δευτέρα, καθώς οι αγορές αξιολόγησαν θετικά την προσωρινή διακοπή των αμερικανικών επιθέσεων και την πιθανότητα επανόδου στη διπλωματία.

Τα συμβόλαια του Brent έκλεισαν με πτώση 8,7%, ή 8,42 δολαρίων, στα 88,36 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας τη χαμηλότερη τιμή τους από τις 17 Ιουλίου.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 7,5%, ή 6,70 δολάρια, στα 82,61 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές συνέχισαν να κινούνται πτωτικά την Τρίτη, με το Brent να υποχωρεί στα 87,82 δολάρια και το WTI στα 81,95 δολάρια κατά τις πρώτες συναλλαγές.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά αποτιμά τις πιθανότητες αποκλιμάκωσης, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι οι κίνδυνοι για την παραγωγή και τις εξαγωγές ενέργειας έχουν εξαλειφθεί. Οι εξελίξεις παραμένουν ευμετάβλητες, καθώς συνεχίζονται οι στρατιωτικές κινήσεις και οι επιθέσεις σε γειτονικές χώρες.

ertnews.gr