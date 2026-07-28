Οι πυροβολισμοί που σημειώθηκαν σε πολυσύχναστο φεστιβάλ φαγητού κοντά στο εμβληματικό Space Needle του Σιάτλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη τέσσερις, μεταξύ των οποίων ένα μικρό παιδί, φαίνεται πως συνδέονται πιθανότατα με αντιπαράθεση μεταξύ συμμοριών, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

Η αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι στην ανταλλαγή πυρών συμμετείχαν τουλάχιστον τρεις δράστες. Ένας από αυτούς, ηλικίας 19 ετών, σκοτώθηκε στο σημείο, ενώ ένας 15χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις σχετικά με όπλα και επίθεση πρώτου βαθμού.

Τουλάχιστον τρεις δράστες στο περιστατικό

Σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε σε δικαστήριο ανηλίκων του Σιάτλ, οι αρχές εκτιμούν ότι οι εμπλεκόμενοι ένοπλοι ήταν ο 15χρονος, ο 19χρονος που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και τουλάχιστον ένας ακόμη άγνωστος δράστης.

Η βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του Σιάτλ, Νικόλ Πάουελ, ανέφερε ότι οι ερευνητές θεωρούν πως το περιστατικό ενδέχεται να είχε χαρακτήρα συμμοριακής σύγκρουσης, με δύο ομάδες να ανταλλάσσουν πυρά.

Δικαστής διέταξε την προσωρινή κράτηση του 15χρονου σε σωφρονιστική δομή ανηλίκων, ενώ η εισαγγελία της κομητείας Κινγκ αναμένεται να λάβει τον φάκελο της υπόθεσης για να αποφασίσει τις επόμενες νομικές ενέργειες.

Πανικός σε φεστιβάλ με χιλιάδες επισκέπτες

Η ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής, κατά τις τελευταίες ώρες του τριήμερου φεστιβάλ «Bite of Seattle», το οποίο πραγματοποιείται στο Seattle Center, δίπλα στο Space Needle, και συγκεντρώνει εκατοντάδες πωλητές, καλλιτέχνες και χιλιάδες επισκέπτες.

Με το άκουσμα των πυροβολισμών, πολλοί παρευρισκόμενοι έτρεξαν να προστατευθούν μέσα σε κτίρια της περιοχής ή απομακρύνθηκαν πανικόβλητοι από τον χώρο.

Οι αρχές παραδέχθηκαν ότι υπήρξε σύγχυση στην αρχική ενημέρωση για το περιστατικό. Η αστυνομία χρειάστηκε αρκετές ώρες για να ανακοινώσει ότι είχε συλληφθεί ένας ύποπτος και ότι ενδεχομένως υπήρχε δεύτερος δράστης, ενώ προηγούμενη δήλωση της δημάρχου του Σιάτλ Κέιτι Γουίλσον ότι είχαν συλληφθεί δύο άτομα ανακλήθηκε αργότερα.

Τα θύματα της επίθεσης

Το γραφείο ιατροδικαστή της κομητείας Κινγκ ταυτοποίησε τους τρεις νεκρούς ως τον 44χρονο Κάρλος Ισραέλ Σάντσες Βιγιάλμπα, την 56χρονη Άσλεϊ Γουάιτχεντ και τον 19χρονο Τζούνιορ Σι Νίκο Σέμο.

Ο Βιγιάλμπα, πατέρας τριών παιδιών, περιγράφηκε από συγγενείς και φίλους ως άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός και πρόθυμος να βοηθήσει τους άλλους.

Μεταξύ των τραυματιών ήταν ένα αγόρι μόλις δύο ετών, το οποίο νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Οι υπόλοιποι τραυματίες, δύο άνδρες ηλικίας 23 και 27 ετών και μία γυναίκα 39 ετών, πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Οι μαρτυρίες

Επισκέπτες του φεστιβάλ περιέγραψαν σκηνές χάους, με ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι για να απομακρυνθούν από τα πυρά.

Η Φέιθ Άντια Χάντερ ανέφερε ότι μόλις είχε αγοράσει φαγητό μαζί με φίλους της όταν άκουσε φωνές και είδε τον κόσμο να αρχίζει να τρέχει. Η ίδια και η παρέα της βρήκαν καταφύγιο στο κοντινό Παιδικό Μουσείο του Σιάτλ.

Ο Μόιζες Πέρεζ, κάτοικος διαμερίσματος δίπλα στο Seattle Center, περιέγραψε την εικόνα ανθρώπων, κυρίως γυναικών και παιδιών, να καταφεύγουν στο σπίτι του σε κατάσταση πανικού.

Το φεστιβάλ «Bite of Seattle» ξεκίνησε το 1982 και, σύμφωνα με τους διοργανωτές, προσελκύει περίπου 350.000 επισκέπτες κάθε χρόνο.

ertnews.gr