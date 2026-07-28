Η άγρια ζωή στη Γαλλία υφίσταται βαρύ πλήγμα από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα, με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα.

Περίπου 42.000 εκτάρια δασικής έκτασης δυτικά του Μπορντό έχουν ήδη καταστραφεί από την Τετάρτη, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τα πύρινα μέτωπα.

Πέρα από τις καταστροφές σε κατοικίες, αγροτικές εκτάσεις και οχήματα στην περιοχή της Ζιρόντ, οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σοβαρές.

Η υπουργός Οικολογίας της Γαλλίας Μονίκ Μπαρμπού δήλωσε ότι η άγρια ζωή έχει υποστεί «εξαιρετικά σημαντικές απώλειες», σημειώνοντας πως, αν και ο ακριβής απολογισμός δεν έχει ακόμη καταγραφεί, τα στοιχεία αναμένεται να είναι δραματικά.

Βιότοποι μετατράπηκαν σε στάχτη

Σε περιοχές που επλήγησαν σφοδρά, όπως το Λε Πορζ στις ακτές του Ατλαντικού, η ένταση των πυρκαγιών ήταν τέτοια που «σχεδόν τίποτα δεν θα μπορούσε να επιβιώσει», σύμφωνα με τον Λοράν Τιγιόν από την κρατική δασική υπηρεσία.

Όπως εξήγησε ο ειδικός της Εθνικής Δασικής Υπηρεσίας, η θερμότητα και η ενέργεια που απελευθερώθηκαν από τις φλόγες ήταν τεράστιες, αφήνοντας πίσω τους κατεστραμμένα δάση και οικοτόπους που χρειάστηκαν δεκαετίες για να αναπτυχθούν.

Σπάνια και απειλούμενα είδη, όπως ο δυτικός φρύνος και η ωοκελλιωτή σαύρα, εκτιμάται ότι δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν στις ακραίες συνθήκες που δημιούργησαν η φωτιά, ο καπνός και οι υψηλές θερμοκρασίες.

Μεγάλες επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι συνέπειες δεν περιορίζονται στα ζώα που έχασαν άμεσα τη ζωή τους στις φλόγες. Η μαζική καταστροφή εντόμων, τα οποία αποτελούν βασική τροφή για πολλά είδη, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Ο ορνιθολόγος Γκρεγκουάρ Λουά από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι τόνισε ότι ιδιαίτερα τα πτηνά που τρέφονται με έντομα αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα ακόμη και μετά την κατάσβεση των πυρκαγιών.

«Η περιοχή θα είναι εντελώς αφιλόξενη την επόμενη χρονιά», προειδοποίησε.

Παράλληλα, μεγάλες ποσότητες στάχτης έχουν καταλήξει σε ποτάμια και ρυάκια, προκαλώντας επιπλέον απειλές για τα υδρόβια οικοσυστήματα και τη θαλάσσια ζωή.

Χωρίς ασφαλές καταφύγιο τα ζώα που επιβιώνουν

Τα μεγαλύτερα ζώα, όπως τα ελάφια, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να απομακρυνθούν από τις φλόγες, ωστόσο και αυτά αντιμετωπίζουν νέους κινδύνους.

Πολλά ζώα αποπροσανατολίζονται από τα μεταβαλλόμενα μέτωπα της φωτιάς, εγκλωβίζονται ή αναγκάζονται να κινηθούν σε δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές, αυξάνοντας τον κίνδυνο θανατηφόρων συγκρούσεων.

Επιπλέον, η εισπνοή καπνού και τοξικών αναθυμιάσεων μπορεί να προκαλέσει άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα σε μικρότερα είδη, όπως τα πουλιά.

Οι επιζώντες θα κληθούν επίσης να αντιμετωπίσουν την απώλεια των φυσικών τους καταφυγίων και των περιοχών όπου αναζητούσαν τροφή, καθώς θα πρέπει να ανταγωνιστούν άλλα ζώα για περιορισμένους πλέον πόρους.

Η επόμενη ημέρα για τα κατεστραμμένα οικοσυστήματα

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών στην άγρια ζωή και τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών αναμένεται να συζητηθούν από το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού.

Η υπουργός Οικολογίας υπογράμμισε ότι η επανεισαγωγή ειδών που έχουν εξαφανιστεί από μια περιοχή είναι εξαιρετικά δύσκολη όταν έχουν χαθεί οι φυσικοί τους βιότοποι.

«Η άγρια ζωή χρειάζεται έναν βιότοπο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία και η αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών.

ertnews.gr