Τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να συνεχιστεί η ταλαιπωρία επαγγελματιών υγείας και ασθενών, αφού σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, το λογισμικό, όπως τον έχει πληροφορήσει η διαχειρίστρια εταιρεία, χρειάζεται κάποιες ημέρες για να σταθεροποιηθεί.

Ταυτόχρονα, ο διαχειριστής ενημέρωσε τον Οργανισμό χθες, ότι έχει προχωρήσει στη λειτουργία ενδιάμεσης τεχνικής λύσης η οποία δεν αποκαθιστά πλήρως τη λειτουργία του συστήματος πληροφορικής αλλά κάνει την κατάσταση πιο υποφερτή για τους γιατρούς που επιχειρούν να καταχωρήσουν σημειώσεις, συνταγές και παραπεμπτικά και τις προηγούμενες ημέρες αδυνατούσαν να το πράξουν.

«Πρόκειται για ένα πολύπλοκο και μεγάλο σύστημα», ανέφερε σε δηλώσεις του στο philenews, ο αρμόδιος διευθυντής του ΟΑΥ Μάριος Τζιακούρης. Μετά τα προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί στα τέλη του 2024 και συνεχίστηκαν μέχρι τις αρχές του 2025, «η ανάδοχος εταιρεία είχε προχωρήσει σε κάποιες βελτιώσεις και το σύστημα παρουσίασε για αρκετούς μήνες σταθεροποίηση».

«Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα το πρόβλημα εμφανίστηκε και πάλι με αποκορύφωμα την περασμένη Δευτέρα και Τρίτη όταν είχαμε και τις μεγάλες αντιδράσεις των επαγγελματιών. Είμαστε σε επαφή με την εταιρεία και χθες έγινε και μια σύσκεψη υπό τον υπουργό Υγείας ο οποίος απαίτησε άμεσες λύσεις».

Η ενημέρωση από τον διαχειριστή

Όπως ανέφερε ο κ. Τζιακούρης, «ο ανάδοχος ενημέρωσε ότι έχει εντοπίσει το πρόβλημα και έχει ετοιμάσει και την απαραίτητη αναβάθμιση ώστε να το επιλύσει. Έχει επίσης προχωρήσει σε μια ενδιάμεση ρύθμιση έτσι ώστε να περιοριστεί κάπως το πρόβλημα, να μην καθυστερεί τόσο η εξυπηρέτηση των ασθενών και ελπίζουμε ότι στις αρχές της άλλης εβδομάδας θα μπορέσουμε να έχουμε μια λύση οριστική».

Ενεργοποιήθηκαν τα πέναλτι στη σύμβαση

Απαντώντας σε ερώτηση για τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας, ο κ. Τζιακούρης παραδέχθηκε ότι «υπάρχει πρόβλημα και εφόσον το σύστημα αποτυγχάνει να φτάσει τα επιθυμητά επίπεδα απόδοσης, υπάρχουν τα ανάλογα πέναλτι στη σύμβαση τα οποία και έχουν ενεργοποιηθεί.