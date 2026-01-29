Αντιμέτωπος με πάσης φύσεως προβλήματα και εμπόδια είναι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) σε ό,τι αφορά το σύστημα πληροφορικής του Γενικού Συστήματος Υγείας. O πρόεδρος του Οργανισμού Σταύρος Μιχαήλ ενημέρωσε τη Βουλή ότι υπάρχει πρόθεση με τη λήξη του συμβολαίου της αναδόχου εταιρείας τον ερχόμενο Μάιο να αναλάβει ο ΟΑΥ τον συντονισμό του λογισμικού.

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του ΟΑΥ για το 2026 και απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ο κ. Μιχαήλ αναφέρθηκε σε μια σειρά από προβλήματα και εμπόδια με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Οργανισμός στην προσπάθεια του να απεγκλωβιστεί από τη σημερινή κατάσταση.

«Τα προβλήματα δεν υπήρχαν μέχρι τον Οκτώβριο του 2024 και προέκυψαν, εκείνη την περίοδο, επειδή ο ανάδοχος άλλαξε τον υπεργολάβο και ανάλαβε εσωτερικά να κάνει τη δουλειά».

Φαίνεται, πρόσθεσε, «ότι δεν τα κατάφερε όπως πρέπει, ή υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του, ή βρήκε διάφορα εμπόδια. Έγιναν κάποιες αλλαγές και εκεί που φάνηκε ότι πηγαίναμε καλά και θεωρήσαμε ότι δεν θα είχαμε άλλα ζητήματα, επανεμφανίστηκε το πρόβλημα».

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο δεκαήμερο το λογισμικό του ΓεΣΥ υπολειτουργεί με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία τόσο των ασθενών όσο και των παρόχων υπηρεσιών υγείας του Συστήματος.

«Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον ανάδοχο, βάζουμε τα πρόστιμα που προβλέπει το συμβόλαιο αλλά η λύση δεν είναι τα πρόστιμα, η λύση είναι τον Μάιο που λήγει η σύμβαση να αναλάβουμε εμείς», είπε ο κ. Μιχαήλ και συνέχισε: «Η σκέψη μας είναι να αφήσουμε τους υπεργολάβους να συνεχίσουν και εμείς να αναλάβουμε τον συντονισμό. Ήδη άλλοι ημικρατικοί οργανισμοί, όπως η Αρχή Τηλεπικοινωνιών, εφαρμόζει μια τέτοια ρύθμιση».

Ωστόσο, είπε, «έχουμε δυσκολίες και σε αυτό το ζήτημα διότι είναι ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο το οποίο θα μεταφερθεί από τον ανάδοχο στην αναθέτουσα αρχή».

«Ελπίζουμε», είπε απευθυνόμενος στους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας «ότι θα υπερπηδήσουμε τα προβλήματα, διότι υπάρχουν και νομικά προβλήματα, και αν χρειαστούμε την βοήθεια σας πρέπει να έρθουμε εδώ και να μας βοηθήσετε».

«Δεν είναι εύκολη υπόθεση και ούτε είναι εύκολο να λάβουμε αποφάσεις. Εάν ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει προβλήματα, αυτό μας δυσκολεύει. Από την άλλη αν αναλάβουμε εμείς και προκύψουν κι άλλα προβλήματα, αντιλαμβάνεστε δεν είναι τόσο απλό».