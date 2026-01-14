Κραυγή αγωνίας από τους γιατρούς του Γενικού Συστήματος Υγείας. «Εδώ και έξι μήνες, ξέρουμε ότι σχεδόν κάθε Δευτέρα το λογισμικό θα παρουσιάσει προβλήματα. Πλέον δεν είναι μόνο κάθε Δευτέρα», ανέφερε στον «Φ» προσωπικός γιατρός.

«Δεν γίνεται εν μέσω έξαρσης των λοιμώξεων, οι γιατροί να συνταγογραφούν με χίλια ζόρια και εμείς να παλεύουμε και να επαναλαμβάνουμε τρείς και τέσσερις φορές τη διαδικασία για να εκτελέσουμε τις συνταγές», είπε από πλευράς του φαρμακοποιός, με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας να προσπαθεί για ένα και πλέον χρόνο να επιλύσει το πρόβλημα που κατά τακτά χρονικά διαστήματα ταλαιπωρεί ασθενείς και επαγγελματίες υγείας.

Αυτή την εβδομάδα, το πρόβλημα, «άρχισε τη Δευτέρα, αλλά αυτό ήταν πάνω κάτω αναμενόμενο. Εδώ και πολύ καιρό κάθε Δευτέρα έχουμε πρόβλημα. Το αναφέρουμε στον ΟΑΥ και μας λένε ότι μόνο εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, έχει πρόβλημα και ότι φταίει το κομπιούτερ το δικό μας. Εμείς βεβαίως μιλάμε μεταξύ μας και ξέρουμε ότι μας δίνουν όλους την ίδια απάντηση. Μέχρι το μεσημέρι το λογισμικό επανέρχεται και συνεχίζουμε μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Αυτή την εβδομάδα, έχουμε πρόβλημα και την Τρίτη και έξω περιμένουν ασθενείς μας να τους δούμε και εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε αναλύσεις ή άλλες εξετάσεις να διαβάσουμε, ούτε συνταγές για φάρμακα να καταχωρήσουμε. Στην ουσία είναι λες και δεν υπάρχει ΓεΣΥ αυτή τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά δεύτερος γιατρός.

«Πήγαμε πίσω κάποια χρόνια. Γράφουμε σημειώσεις σε κολλούες και μετά καθόμαστε το βράδυ και τα καταχωρούμε στο λογισμικό. Πραγματικά έχω απελπιστεί», είπε τρίτη γιατρός που επικοινώνησε με τον «Φ» ενώ δεύτερος φαρμακοποιός δήλωσε «απελπισμένος».

«Απελπιστήκαμε. Είτε εμείς προσπαθούμε να εκτελέσουμε συνταγές και το λογισμικό δεν μας αφήνει, ή έρχονται εδώ οι ασθενείς και θεωρούν ότι ο γιατρός τους καταχώρησε τη συνταγή τους αλλά ο γιατρός δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να πρέπει να εξηγούμε στον κόσμο ότι υπάρχει πρόβλημα. Να λέμε στον κόσμο να φύγει και να επιστρέψει αργότερα χωρίς και εμείς να ξέρουμε πότε είναι αυτό το αργότερα».

Τα προβλήματα στο λογισμικό του ΓεΣΥ άρχισαν να παρουσιάζονται τον Οκτώβριο του 2024 έπειτα από εσωτερικές αλλαγές στην εταιρεία που διαχειρίζεται το σύστημα πληροφορικής κατόπιν σύμβασης με τον ΟΑΥ. Την άνοιξη του 2025 ο ΟΑΥ και η διαχειρίστρια εταιρεία, κατόπιν έντονων διαμαρτυριών από πλευράς των παρόχων υπηρεσιών Υγείας του ΓεΣΥ, δεσμεύτηκαν στη Βουλή ότι το πρόβλημα θα επιλυόταν τους μήνες που θα ακολουθούσαν. Πράγματι, πλέον το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται με την ίδια συχνότητα και ένταση, ωστόσο όπως υποστηρίζουν οι επαγγελματίες Υγείας επανέρχεται σχεδόν κάθε εβδομάδα. «Δεν είναι ότι πέφτει πάντα το σύστημα και δεν έχουμε πρόσβαση καθόλου. Αλλά καθυστερεί πάρα πολύ και μας παίρνει πάρα πολύ χρόνο για να κάνουμε μια μόνο καταχώρηση. Σέρνεται», εξήγησε γιατρός στον «Φ».

Όπως πληροφορούμαστε, χθες ο ΟΑΥ έλαβε νέες διαβεβαιώσεις από τη διαχειρίστρια εταιρεία για επίλυση του προβλήματος που παρουσιάστηκε χθες και προχθές, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.