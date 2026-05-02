Αφότου πέρασε από χίλια μύρια κύματα έφτασε τελικά, με τρία χρόνια καθυστέρησης, η ώρα της δημιουργίας του Δημοτικού Μεγάρου Λάρνακας, στον χώρο του παλαιού νοσοκομείου. Τα ιστορικά διατηρητέα κτήρια του 1934, κληροδότημα της Ευανθίας Πιερίδου, αφότου αναπαλαιωθούν, θα φιλοξενήσουν το νέο Δημαρχείο, που αναμένεται να είναι έτοιμο πριν το 2030, χρονιά κατά την οποία η Λάρνακα θα γίνει η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Οι εργασίες έπρεπε να ξεκινήσουν από τον Μάρτιο του 2023, ωστόσο παρέμειναν στον χώρο μέχρι το τέλος του 2025 οι υπηρεσίες Υγείας του ΟΚΥπΥ, που μετακινήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο. Έπειτα προέκυψε θέμα και με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του κράτους, που μετακινήθηκαν πρόσφατα από τον χώρο, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των εργασιών. «Τώρα γίνονται οι έλεγχοι στα ηλεκτρολογικά συστήματα, ώστε να βεβαιωθούμε πως όταν μπει μέσα ο εργολάβος, δεν θα επηρεαστεί η λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων του ΟΚΥπΥ που θα παραμείνουν στον χώρο. Όταν θα ξεκαθαρίσει το θέμα, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου θα κατακυρωθεί η προσφορά στον επιτυχόντα εργολάβο», ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Λάρνακας, σημειώνοντας πως το συμβόλαιο είναι διάρκειας δύο χρόνων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στο παλαιό νοσοκομείο θα γίνουν εργασίες ανάδειξης των διατηρητέων κτηρίων. Οι μεταγενέστερες προσθήκες, που βρίσκονται βόρεια του παλαιού νοσοκομείου, θα κατεδαφιστούν και θα δημιουργηθούν νέες υποδομές, με υλικά που θα συνάδουν με τα διατηρητέα κτήρια. Στον εξωτερικό χώρο θα δημιουργηθεί η Πλατεία Δημαρχείου με κήπο, χώρους πρασίνου, υδάτινες επιφάνειες και μοντέρνο αστικό εξοπλισμό.

Μετά το πέρας του έργου στον χώρο θα μετακινηθούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Λάρνακας, που στεγάζεται, εδώ και πολλά χρόνια, σε πολυκατοικία στις Φοινικούδες πάνω από ταχυφαγείο. Συγκεκριμένα θα μετακινηθούν τα γραφεία δημάρχου, αντιδημάρχου και δημοτικών Συμβούλων, η αίθουσα συνεδριάσεων, το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού, η Τεχνική Υπηρεσία, το Λογιστήριο και το Τμήμα Φόρων, τα Τμήματα Υγειονομείου και Καθαριότητας, η Πολιτιστική Υπηρεσία και η Τροχονομική Υπηρεσία.

Εκτοξεύτηκε το κόστος, αλλά εγκρίθηκε το έργο

Λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην έναρξη των εργασιών το κόστος του έργου εκτοξεύτηκε σε ποσό που ξεπερνά τα €9 εκατ., γεγονός που έφερε τον τελευταίο χρόνο μουρμούρα εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, με αρκετά μέλη κυρίως από τον ΔΗΣΥ να θέτουν θέματα βιωσιμότητας του έργου και επιβάρυνσης των ταμείων του Δήμου. Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο με 16 ψήφους υπέρ και 14 εναντίον (ΔΗΣΥ, ΕΛΑΜ και ΔΗΠΑ) άναψε το πράσινο φως για το έργο στη βάση Μελέτης Βιωσιμότητας, που εκπονήθηκε από τον διεθνή ελεγκτικό οίκο Grant Thornton, η οποία παραδόθηκε στον Δήμο Λάρνακας τον περασμένο Φεβρουάριο. Με βάση το σενάριο που επιλέχθηκε οι εκτιμήσεις, σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε ο «Φ» από τον Δήμο Λάρνακας, είναι πως μακροπρόθεσμα (σε διάστημα 33 ετών) θα μπουν στα ταμεία του Δήμου πάνω από €17 εκατ.

Το έργο έχει εκτίμηση κόστους τα €8.789.000 + ΦΠΑ, ενώ προβλέφθηκε και επιπλέον ποσό ύψους 15%, για μη προβλεπόμενες εργασίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου. Η εν λόγω αύξηση αντιστοιχεί σε επιπλέον €1.318.350 πλέον ΦΠΑ. Άρα το συνολικό κόστος (με το ΦΠΑ) υπολογίστηκε περίπου στα €12 εκατ.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω δανείου του Δήμου ύψους €8.828.515, που συνομολογήθηκε μεταξύ της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Επιπρόσθετα, θ’ αξιοποιηθούν €468.000 που βρίσκονται στο Ταμείο Εξαγοράς Χώρων Στάθμευσης και ποσό €3,3 εκατ. που εκτιμάται πως θα προκύψει από την πώληση δύο δημοτικών τεμαχίων. Πρόκειται για δύο τεμάχια γης επί της οδού Ερμού, με συνολικό εμβαδόν 1.315 τ.μ., τα ανακτήθηκαν πρόσφατα από ιδιωτική εταιρεία στην οποία είχαν παραχωρηθεί με σκοπό να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης, ο οποίος ωστόσο δεν έγινε.

Το δάνειο θα έχει επιτόκιο 3,60% και περίοδο αποπληρωμής τα 10 χρόνια, με τα πρώτα τρία να καταβάλλεται μόνο τόκος. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Δήμου Λάρνακας,η ετήσια δόση εξυπηρέτησης του δανείου, για το συγκεκριμένο σενάριο, ανέρχεται σε €317.827 κατά την τριετή περίοδο χάριτος (καταβολή τόκων μόνο) και σε €1.428.678 κατά τα επόμενα 7 χρόνια.

Ως προς την αποπληρωμή του δανεισμού θα γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

Ενοικίαση των ορόφων (1ος – 6ος) του υφιστάμενου Δημαρχείου στη λεωφόρο Αθηνών με ετήσιο ενοίκιο €816.000 πλέον ΦΠΑ (€68.000 μηνιαίως). Ενοικίαση οικοπέδου στη λεωφόρο Αθηνών (χώρος πρώην Δημαρχείου) με ετήσιο ενοίκιο €180.000 πλέον ΦΠΑ. Πώληση χαρισμένου συντελεστή δόμησης του παλαιού νοσοκομείου, που ανέρχεται στα €3.086.100. Το ποσό είναι αναθεωρημένο λόγω της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου τον περασμένο Μάρτιο, για αύξηση του μέγιστου αναγνωρισμένου κόστους αποκατάστασης διατηρητέων οικοδομών, σε €1.300 ανά τετραγωνικό μέτρο (σ.σ. ήταν €1000).

Με βάση το σενάριο που έχει επιλεγεί η Καθαρή Παρούσα Αξία, σύμφωνα με τον Δήμο, «αποτυπώνει τη συνολική καθαρή οικονομική αξία του έργου σε ορίζοντα 33 ετών». Η θετική Καθαρή Παρούσα Αξία, η οποία εκτιμάται πέραν των €17 εκατ., υποδηλώνει ότι, «μετά την αποπληρωμή του δανεισμού στο δέκατο έτος, το έργο δημιουργεί αξία, καθώς και μια νέα, σημαντική πηγή εσόδων για τον Δήμο, μέσω της ενοικίασης των υπέργειων ορόφων του υφιστάμενου Δημαρχείου στη Λεωφόρο Αθηνών».

«Χάνουμε έσοδα ίσως από το καλύτερο φιλέτο»

«Η Λάρνακα πρέπει ν’ αποκτήσει ένα Δημοτικό Μέγαρο αντίστοιχο της ιστορίας της», σημείωσε ο δήμαρχος Λάρνακας, υποδεικνύοντας πως πρόκειται για ένα διαχρονικό όραμα όλων των δημάρχων της πόλης.

«Έχει πάρα πολύ καιρό που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Εγώ θεωρώ πως με τον συντελεστή που χαρίστηκε και τα δεδομένα που αποφασίστηκαν είναι η μόνη περίπτωση για να κάνει ο Δήμος το έργο», σημείωσε ο κ. Βύρας, προσθέτοντας πως τα οφέλη θα είναι πολλαπλά. «Είναι ένα έργο που θα γίνει σ’ ένα ιστορικό κτήριο και θ’ αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή που θυμίζει εγκατάλειψη. Μια πόλη με την κουλτούρα και την ιστορία της Λάρνακας πρέπει να έχει ένα Δημοτικό Μέγαρο που αντικατοπτρίζει αυτή την εικόνα. Στόχος είναι να είναι έτοιμο το κτήριο πριν το 2030, που θα είναι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Τόνισε, ακόμη, πως τα οφέλη θα είναι και οικονομικά, αφού με την ενοικίαση του υφιστάμενου κτηρίου στην λεωφόρο Αθηνών, ο Δήμος θα κερδίσει σημαντικά έσοδα, που σήμερα δεν τα έχει. «Σήμερα χάνουμε έσοδα ίσως από το καλύτερο φιλέτο της πόλης, για να είναι το Δημαρχείο σ’ έναν χώρο που δεν είναι λειτουργικό για τους δημότες και δεν είναι καν Δημοτικό Μέγαρο», σημείωσε καταλήγοντας ο δήμαρχος Λάρνακας.