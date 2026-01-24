Σε θρίλερ εξελίσσεται η μετατροπή του παλαιού νοσοκομείου σε Δημοτικό Μέγαρο Λάρνακας. Αν και οι υπηρεσίες Υγείας του ΟΚΥπΥ, που δέχονταν όλα τα πυρά, μετακινήθηκαν με τρία χρόνια καθυστέρηση στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, παραμένουν στον χώρο οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του κράτους. Ζητήθηκε, μάλιστα, μέσω επιστολής προς τον Δήμο Λάρνακας νέα παράταση που τοποθετεί τη μετακίνησή του Υγειονομείου εντός Μαρτίου.

Σημειώνεται πως οι διαβεβαιώσεις ήταν πως θα μετακινηθεί τέλος του προηγούμενου χρόνου και είχε ζητηθεί παράταση μέχρι αυτόν τον μήνα. Αυτό, στην ουσία διατηρεί στον πάγο το μεγαλεπήβολο έργο, που έπρεπε να ξεκινήσει από το 2023. «Έχω γραπτή επιστολή από το Υπουργείο Υγείας πως το Υγειονομείο θα φύγει οριστικά τον Μάρτιο. Το θετικό είναι πως μπήκε χρονοδιάγραμμα, ωστόσο, αυτή η καθυστέρηση μας προκάλεσε σοβαρά θέματα. Είναι απίστευτη η καθυστέρηση και απίστευτη η αντιμετώπιση που έχουμε», δήλωσε στον «Φ» ο δήμαρχος Λάρνακας, εκφράζοντας δυσφορία για τις απανωτές καθυστερήσεις.

Εν τω μεταξύ, ο διαγωνισμός για τις κατασκευαστικές εργασίες κατακυρώθηκε σε εργολάβο από τον Νοέμβριο του 2024. Κληθείς ν’ απαντήσει εάν κινδυνεύει με ακύρωση ο διαγωνισμός, ο κ. Βύρας απάντησε αρνητικά. «Πήραμε παράταση εγγυητικής για τον διαγωνισμό από τον εργολάβο του έργου, που σημαίνει πως αποδέχεται την καθυστέρηση», σημείωσε.

Οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν, εν τω μεταξύ, έχουν εκτοξεύσει το κόστος του έργου το οποίο θα ξεπεράσει τα €9 εκατ. Αυτό έφερε μουρμούρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τις δημοτικές ομάδες του ΔΗΣΥ και του ΕΛΑΜ, να εκφράζουν φόβους για τη βιωσιμότητά του και να προτίθενται να καταψηφίσουν την πρόταση για το έργο, για το οποίο έχει εξασφαλιστεί δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών. Όλα από αυτό το μέτωπο θα ξεκαθαρίσουν αρχές Φεβρουαρίου σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στο παλαιό νοσοκομείο θα γίνουν εργασίες ανάδειξης των διατηρητέων κτηρίων του 1934. Οι μεταγενέστερες προσθήκες στα βόρεια του παλαιού νοσοκομείου θα κατεδαφιστούν και θα δημιουργηθούν νέες υποδομές, με υλικά που θα συνάδουν με τα διατηρητέα κτήρια. Όλες οι πτέρυγες, εξάλλου, θα ενοποιηθούν μέσω ενός γυάλινου διώροφου κλειστού διαδρόμου. Στον εξωτερικό χώρο θα δημιουργηθεί πλατειακός χώρος με κήπο, χώρους πρασίνου, υδάτινες επιφάνειες, μοντέρνο αστικό εξοπλισμό, ενώ θα γίνει και νέα περίφραξη. Μετά το πέρας του έργου στον χώρο θα μετακινηθούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Λάρνακας, που στεγάζεται εδώ και πολλά χρόνια σε πολυκατοικία στις Φοινικούδες, πάνω από ταχυφαγείο.