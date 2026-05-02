Υπογράμμιση δικής μου σκέψης: Χαιρετώ, όσους και όσες ακόμα πιστεύουν ότι πρέπει και μπορούμε να συνυπάρξουμε με τους Τουρκοκύπριους. Εύκολο δεν είναι. Ούτε όμως και ακατόρθωτο.

Οι πολιτικές δυνάμεις της Δημοκρατίας, έχουν τεθεί από μόνες τους «εκτός παιχνιδιού». Σαν να θέλουνε, δηλαδή, να πούνε «δεν είναι κατάλληλος ο καιρός, θα έρθει όμως».

Κούνια που τους κούναγε! Βάλτε τους όλους σε μια γραμμή για ειλικρινή εξομολόγηση και να είστε βέβαιοι ότι ένας αγνός και προικισμένος γέροντας παπάς δεν θα τους ευλογήσει.

Ευτυχώς, όμως, που το Κυπριακό δεν έχει γραφτεί στα κιτάπια της Εκκλησίας μας ως ζήτημα που χρήζει τέτοιες «λύσεις». Η θέληση, και η γενναιότητα, δεν επιβάλλονται. Ή το έχεις, ή δεν…

Γράφω αυτά τα λίγα ως εισαγωγή, μετά από μια συγκλονιστική αγρυπνία στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα, ψηλά στο όρος της Πεντέλης. Όπου, ένας παπάς, που για μένα εξέπεμπε αγιοσύνη, εκεί που πίναμε το τσάι μας μετά τη λειτουργία, παρακάλεσε να αγωνιστούμε, έστω και με τις προσευχές μας για την Κύπρο, παρά να χωριζόμαστε στα έγκατα των βεβαιοτήτων μας…

Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε. Εμείς, εδώ. Μετά φόβου και πάθους. Και με κάθε επιφύλαξη για το περιεχόμενο της στήλης. Που σιγά-σιγά λέω να την αποφορτίσουμε από τα συνήθη γεγονότα και πρόσωπα που θα τα έχετε δει, διαβάσει και ακούσει πολλές φορές, από όλα τα μίντια, …, μια περίεργη «ατμόσφαιρα», που σιγά-σιγά εδώ, θα την αλλάξουμε.

Προσέξτε, τώρα, τρία Breaking News προχθές στη σειρά:

1. Από τους «Financial Times»: Το πετρέλαιο έκανε άλμα 7% στα $120, καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να σπέρνει φόβο για την πιθανή «απενεργοποίηση» των Στενών του Ορμούζ.

2. Από τη βρετανική «Daily Telegraph», 38΄ μετά: Το Πεντάγωνο έδωσε την πρώτη του εκτίμηση για το κόστος, μέχρι τώρα, για την Αμερική στον πόλεμο κατά του Ιραν. Είναι στα $25 δισ., παρακαλώ… Και,

3. Από την βρετανική «The Guardian»: Η Αστυνομία χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια το μαχαίρωμα δύο Ισραηλινών, ανύποπτων πολιτών, στην συνοικία Golder’s Green στο Λονδίνο.

ΑΡΙΘΜΟΣ: 1 στις 5 οικογένειες στη Γάζα έχουν τροφή για μία μόνο φορά την ημέρα. (Πηγή: The World Food Programme).

Ο τύπος που ξεπερνά την Αμερική και που για έναν ολόκληρο χρόνο εκλιπαρούσε το σύμπαν να του απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης, επιτίθεται τώρα κατά του Πάπα Λέοντα που αγωνίζεται για την ειρήνη…

PERSONA GRATA: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που προσγειώθηκε απότομα στον πόλεμο που κήρυξε ο Πούτιν κατά της χώρας του, της Ουκρανίας, χωρίς να χάσει τον ανθρωπισμό του. Ο πόλεμος άλλαξε το επίπεδο των ευθυνών του, όχι όμως τον χαρακτήρα του. Η καθαρή προσωπικότητα είναι πάντα ένα χάρισμα. Ο άνθρωπος αυτός αξίζει την υποστήριξη όλων των λαών που, κάποια στιγμή, εισβάλλει στη χώρα τους ένας δικτάτορας, με σκοπό να την εξαφανίσει.

Υπογράμμιση: Είναι φορές, που ακούγοντας ράδιο και βλέποντας τηλεόραση, νομίζω-τρομάζω, ότι κάποια στιγμή θα μπερδευτούμε όλοι με όλους. Καλά, δεν σε είδα εσένα χθες στο τάδε κανάλι, ακόμα εκεί είσαι; Εσύ, πώς βρέθηκες εδώ, αφού δεν σε κάλεσα; Μπερδεύτηκα. Νόμιζα πως ήσουν τηλεόραση. Τι λες! Ραδιόφωνο είμαι. Το ίδιο είναι. Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν, όπως μας τα’ πε ο Νίκος Παπάζογλου ένα ωραίο χεράκι μόλις τώρα! Σε στίχους Μανώλη Ρασούλη και μουσική Βάσως Αλαγιάννη.

Έκανα το τόλμημα, ή και την αποκοτιά αν θέλετε, να ζητήσω από την Τεχνητή Νοημοσύνη να μας δώσει τη δική της εξήγηση για το «Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν».

Και απάντησε, ως εξής: Αυτός ο κεντρικός στίχος εκφράζει μια φιλοσοφική αλήθεια: Οι εποχές, οι τεχνολογίες και οι κοινωνικές συνθήκες μπορεί να αλλάζουν, αλλά η ανθρώπινη φύση, τα πάθη, οι έρωτες και οι αδυναμίες παραμένουν αναλλοίωτες.

> Πω-Πω, τι λες παιδάκι μου. Αριστούργημα…

Συμβουλή: Δεν είναι ανάγκη να απαντάς σε όλες τις ερωτήσεις μας…